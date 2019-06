Presentazione del volume “La giurisprudenza della Corte Costituzionale sul processo amministrativo” di Enrico Follieri

In collaborazione con l' Ordine degli Avvocati di Trani, l'Associazione Avvocati Andriesi e con il patrocinio del Comune di Andria,si svolgerà, presso la sala convegni(albergo dei Pini), in corso Cavour n° 194, la presentazione del volume "La giurisprudenza della Corte Costituzionale sul processo amministrativo" a cura diedito Cacucci, Bari 2018.Ad introdurre la serata ci saranno l'avv.(Presidente Associazione Avvocati di Andria), avv.(Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Trani), il vice Prefetto Vicario Dott.(Commissario Prefettizio del Comune di Andria), Presidente Dott.(Presidente della sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia) ed il Presidente Dott.(Presidente del Tribunale di Trani).Presiede la presentazione del libro, il Presidente Dott.(Presidente del TAR Puglia-Sede di Bari), a seguire interverranno il Prof. Avv.(Straordinario di diritto Amministrativo Università Telematica "Pegaso"), Cons. Dott.(Consigliere del TAR Puglia-Sede di Bari), avv.(Avvocato Amministrativista), Prof. avv.(Ordinario di diritto Amministrativo della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino).Conclude, il Presidente Dott.(Giudice della Corte Costituzionale).L'evento è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani con attribuzione numero quattro crediti formativi. L'iscrizione è possibile solo con il sistema Riconosco. Il contributo all'evento è di 5 euro per i non iscritti all'Associazione Avvocati Andriesi.