Attualità
Progetto: “Dalla casa alla Comunità: prospettive, valori, orizzonti educativi per educare all’alterità”
Mercoledì 18 marzo alle ore 17,30 presso l'auditorium del plesso Aldo Moro dell'IC Jannuzzi-Mons. Di Donna in piazzale A. Mariano n.1
Andria - domenica 15 marzo 2026 06.30
"Dalla casa alla Comunità: prospettive, valori, orizzonti educativi per educare all'alterità", progetto promosso dal Forum delle Associazioni Familiari di Puglia – Commissione adolescenti, organizzato nella città di Andria da AGe Associazione Genitori di Andria Odv e I.C. "Jannuzzi-Mons. Di Donna, con il patrocinio del Comune di Andria.
Mercoledì 18 marzo alle ore 17,30 presso l'auditorium del plesso Aldo Moro dell'IC Jannuzzi-Mons. Di Donna in Piazzale A. Mariano n.1, si terrà per tutti i genitori e docenti, la conferenza di apertura del suddetto progetto.
Saranno presenti le Autorità Civili, la Dirigente Scolastica, il Presidente dell'AGe, il Presidente del Forum Associazioni Familiari di Puglia.
Il progetto si propone su tutto il territorio regionale attraverso attività formative rivolte a genitori, docenti e studenti, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della comunità educativa nel sostegno ai più giovani; prevenire comportamenti devianti e promuovere il benessere psicologico e relazionale; costruire una relazione educativa scuola-famiglia fondata sulla comunicazione e cooperazione; educare alla legalità, alla cittadinanza attiva e all'inclusione.
Andria è la prima città a partire in via sperimentale con la realizzazione del progetto.
I laboratori interattivi rivolti a genitori dell'IC Jannuzzi-Mons. Di Donna si terranno nei mesi di aprile e maggio e saranno animati da esperti individuati dall'AGe Andria, e dallo stesso Istituto Comprensivo. Nei gruppi di lavoro verranno trattate le seguenti tematiche: "Rapporto scuola – famiglia limiti e opportunità" e "La coppia genitoriale: dalla relazione di coppia ai ruoli genitoriali la coerenza educativa, valori educativi e sociali".
All'evento di startup di mercoledì 18 marzo dopo i saluti della Dirigente scolastica Dott.ssa Lilla Bruno, le Autorità Civili presenti, ed i rispettivi Presidenti dell'AGe Andria, Riccardo Lapenna e del Forum Associazioni Familiari di Puglia, Giovanni Gallo, seguiranno gli interventi di Giuseppe Maldera, referente Commissione Adolescenti, che illustrerà il Progetto "Dalla casa alla Comunità: prospettive, valori, orizzonti educativi per educare all'alterità".
La Dirigente scolastica Lilla Bruno, tratterà la tematica "Rapporto scuola – famiglia limiti e opportunità".
La Psicologa Psicoterapeuta Marilena Tota, tratterà la tematica "La coppia genitoriale: dalla relazione di coppia ai ruoli genitoriali la coerenza educativa, valori educativi e sociali".
A moderare gli interventi ci sarà la giornalista Nunzia Saccotelli.
Si auspica che Il progetto possa trovare interesse ed essere replicato in altre istituzioni scolastiche e/o parrocchie che vi potranno aderire nel corso dell'anno, contattando i referenti del Forum Associazioni Familiari di Puglia attraverso l'indirizzo , oppure ageandria@age.it.
Mercoledì 18 marzo alle ore 17,30 presso l'auditorium del plesso Aldo Moro dell'IC Jannuzzi-Mons. Di Donna in Piazzale A. Mariano n.1, si terrà per tutti i genitori e docenti, la conferenza di apertura del suddetto progetto.
Saranno presenti le Autorità Civili, la Dirigente Scolastica, il Presidente dell'AGe, il Presidente del Forum Associazioni Familiari di Puglia.
Il progetto si propone su tutto il territorio regionale attraverso attività formative rivolte a genitori, docenti e studenti, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della comunità educativa nel sostegno ai più giovani; prevenire comportamenti devianti e promuovere il benessere psicologico e relazionale; costruire una relazione educativa scuola-famiglia fondata sulla comunicazione e cooperazione; educare alla legalità, alla cittadinanza attiva e all'inclusione.
Andria è la prima città a partire in via sperimentale con la realizzazione del progetto.
I laboratori interattivi rivolti a genitori dell'IC Jannuzzi-Mons. Di Donna si terranno nei mesi di aprile e maggio e saranno animati da esperti individuati dall'AGe Andria, e dallo stesso Istituto Comprensivo. Nei gruppi di lavoro verranno trattate le seguenti tematiche: "Rapporto scuola – famiglia limiti e opportunità" e "La coppia genitoriale: dalla relazione di coppia ai ruoli genitoriali la coerenza educativa, valori educativi e sociali".
All'evento di startup di mercoledì 18 marzo dopo i saluti della Dirigente scolastica Dott.ssa Lilla Bruno, le Autorità Civili presenti, ed i rispettivi Presidenti dell'AGe Andria, Riccardo Lapenna e del Forum Associazioni Familiari di Puglia, Giovanni Gallo, seguiranno gli interventi di Giuseppe Maldera, referente Commissione Adolescenti, che illustrerà il Progetto "Dalla casa alla Comunità: prospettive, valori, orizzonti educativi per educare all'alterità".
La Dirigente scolastica Lilla Bruno, tratterà la tematica "Rapporto scuola – famiglia limiti e opportunità".
La Psicologa Psicoterapeuta Marilena Tota, tratterà la tematica "La coppia genitoriale: dalla relazione di coppia ai ruoli genitoriali la coerenza educativa, valori educativi e sociali".
A moderare gli interventi ci sarà la giornalista Nunzia Saccotelli.
Si auspica che Il progetto possa trovare interesse ed essere replicato in altre istituzioni scolastiche e/o parrocchie che vi potranno aderire nel corso dell'anno, contattando i referenti del Forum Associazioni Familiari di Puglia attraverso l'indirizzo , oppure ageandria@age.it.
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