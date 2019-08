Ancora due settimane per visitare la scatola delle meraviglie dei fratelli Forman

Ancora due settimane per visitare, l'internazionale e iconica mostra-labirinto che celebra la storia e la straordinaria carriera dei fratelli Forman e della loro compagnia, emblema dell'ultimo esempio di artigianato teatrale al mondo., infatti, sarà possibile immergersi nel dedalo immaginifico del loro mondo fantastico, che unisce nello stupore bambini e adulti, negli spazi ampi e superbi del piano nobiliare delI gemelli, regista uno e scenografo l'altro, figli del grande cineasta ceco Miloš Forman, più volte premio Oscar, devono aver ereditato dal padre l'amore per le storie, la capacità di immaginare e fabbricare emozioni ma soprattutto l'Arte. Sono protagonisti dal '92 di un teatro che è luogo fisico, ma anche immaginifico, intreccio sapiente di animazione, cinema, circo, teatro e cabaret, applaudito in mezza Europa.un viaggio onirico nel mondo della fantasia e della poesia, dell'emozione e della bellezza con una mostra che è una straordinaria installazione interattiva, con ardite soluzioni scenografiche, affascinanti macchine teatrali ed animali fantastici,, tra gli altri, il direttore di produzione della mostra per l'Italia, curatore della mostra per l'Italia,lle amministrazioni comunali di Trani e Andria, nelle persone deldelProprio il responsabile della mostra per l'Italia Riccardo Carbutti sostiene che la mostra sia "il felice epilogo di un rapporto esclusivo del teatro dei fratelli Forman con la nostra terra e in particolare con il Festival, tant'è che è una iniziativa nata dalla volontà di tutti i componenti della direzione Castel dei Mondi per sugellare questo rapporto esclusivo nato nel 2008. Le produzioni dei fratelli Forman, infatti, sono arrivate in Italia in prima nazionale solo ed esclusivamente nel Festival Castel dei Mondi di Andria. 'Imaginarium' rappresenta bene l'identità nata e cresciuta con il Festival, simboleggiata da 4 elementi chiave: stupore, meraviglia, riflessione critica e immersività. Tutto questo è nei lavori dei fratelli Forman prodotti con una sapienza artigianale unica. Tant'è che il visitatore all'interno della mostra viene sbalzato in un altro mondo, ciò risponde anche ad una affermazione di un grande teorico del teatro europeo,, il quale dice che si debbano far trovare gli spettatori non di fronte ad una realtà già affermata ma inserirli in una realtà completamente nuova e farli ragionare e volare con i loro pensieri in un altro mondo".L'esposizione esce dai soliti canoni museali, unendo l'abilità ebanistica e l'estro virtuoso nella creazione di giocattoli e burattini, nati dalle mani di quindici maestri della Repubblica Ceca, guidati dalla regia ammaliante dell'"orchestratore" Matej Forman.In questi venti anni di ricerca, i due grandi eredi di una leggenda del cinema internazionale hanno generato una filosofia, che è la rotta più autentica di IMAGINARIUM: il teatro inteso come sogno e speranza, libertà e curiosa ricerca di un mondo felice, per evadere dai veli bui che adombrano i nostri giorni e dalle nostre paure. La retrospettiva antologica ci prende per mano e ci conduce in una dimensione di pace e dolcezza, che ci restituisce la parte più autentica ed innocente della nostra vita. Un mondo di scoperta, che genera curiosità e meraviglia e quell'intrinseca e ineguagliabile gioia interiore propria dei bambini.Chiuso il lunedì. Aperture straordinarie su prenotazione per i gruppi.Ticket di accesso al Museo:- intero € 10,00- Gruppi (min. 15) € 8,00- Ridotto € 5,00 (minori, studenti, over 65, e altre categorie convenzionate)Family Card € 25,00 Genitori con Figli.Nel ticket è inclusa la visita a tutte le collezioni del patrimonio museale e alla Pinacoteca ''Ivo Scaringi''Palazzo delle Arti Beltrani, Centro Culturale Polifunzionale, via Beltrani 51- Trani (BT)