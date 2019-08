Da tutto il mondo per visitare Imaginarium dei fratelli Forman a Trani

Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) si conferma un Centro Culturale Polifunzionale attrattivo per turisti e autoctoni. Da tutto il mondo per visitare Imaginarium, la mostra dei fratelli Forman, allestita dal 16 luglio al 6 settembre in uno dei più bei palazzi nobiliari della Perla dell'Adriatico. In controtendenza rispetto ai dati diffusi recentemente dal maggior quotidiano economico italiano, il Sole 24 Ore, nella sua classifica "Indice del tempo libero" (riferibili però al 2018), funzionale a quel che sarà poi il noto report "Qualità della vita 2019", che colloca proprio la provincia BAT al 97° posto su 107 province,. Si conclama così un trend assolutamente positivo iniziato con la gestione di Niki Battaglia che ha mirato a riempire di contenuti importanti il Centro Culturale Polifunzionale del Palazzo Beltrani.Sia autoctoni della sesta provincia pugliese, sia turisti hanno visitato l'iconica mostra-labirinto Imaginarium dei fratelli Forman. Il 43% dei visitatori è della sesta provincia pugliese, la BAT; il 15% proviene da fuori provincia; il 24% sono visitatori da fuori regione e il 18% sono stranieri, per un totale di turisti pari al 42%.Un altro dato importante viene poi registrato rispetto al numero dei Paesi di provenienza dei visitatori stranieri, ben 19: Francia, Svizzera, USA, Russia, Olanda, Inghilterra, Svezia, Spagna, Polonia, Germania, Austria, Lettonia, Romania, Australia, Repubblica Ceca, Ucraina, Turchia, Belgio, Egitto., unica tappa in Italia, che celebra la storia e la straordinaria e ventennale carrierae della loro compagnia, rappresentanti dell'ultimo esempio di artigianato teatrale al mondo,per poi essere allestita in Repubblica Ceca, Paese di provenienza dei gemelli. Regista uno e scenografo l'altro, figli del grande cineasta ceco Miloš Forman, più volte premio Oscar e, un viaggio onirico con straordinarie installazioni interattive, ardite soluzioni scenografiche, affascinanti macchine teatrali ed animali fantastici., tra gli altri,, curatore della mostra per l'Italia, e il direttore di produzione della mostra per l'Italialle amministrazioni comunali di Trani e Andria, nelle persone deldelUna scommessa vinta, dunque, anche per i soggetti istituzionali che la supportano. La mostra, in prima assoluta in Italia, è stata voluta e interamente finanziata dalla Regione Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, diretto dal dott., e dal Teatro Pubblico Pugliese, diretto dal dott., con i patrocini di Città di Trani, Città di Andria, Ambasciata della Repubblica Ceca, Ufficio culturale Centro Studi Ceco, Festival Internazionale Castel dei Mondi-Città di Andria, Palazzo delle Arti Beltrani, in collaborazione con Associazione Delle Arti e l'Associazione culturale MaleArti.E' possibile accedere alla mostra,. Chiuso il lunedì. Aperture straordinarie su prenotazione per i gruppi.Ticket di accesso al Museo:- intero € 10,00- Gruppi (min. 15) € 8,00- Ridotto € 5,00 (minori, studenti, over 65, e altre categorie convenzionate)Family Card € 25,00 Genitori con Figli.Nel ticket è inclusa la visita a tutte le collezioni del patrimonio museale e alla Pinacoteca ''Ivo Scaringi''