Anche un andriese tra i vincitori della maratona V Cross di Trani

Una gran bella giornata di sole ha caratterizzato la V edizione del "Cross di Trani", che annualmente la Trani Marathon organizza presso i terreni di Villa Schinosa, in memoria del compianto Mauro de Feudis, storico podista tranese, quest'anno anche prima tappa del "Trofeo degli Ulivi".Lo splendido scenario bucolico dei terreni di Villa Schinosa, caratterizzati da ulivi, ciliegi, mandorli, vigneti ed agrumeti, ha fatto da cornice ad un percorso tecnico, con diversi cambi di direzione in una giornata ventosa, che ha messo a dura prova i muscoli degli atleti, distratti anche da bietole, finocchi e quant'altro di buono la nostra terra offre in questo periodo.Quasi 500 i podisti arrivati a Trani da tutta la Puglia, in rappresentanza di 63 società, che hanno goduto di una entusiasmante manifestazione dal successo crescente anno dopo anno e che ha visto la partenza dal suggestivo viale delle querce che conduce all'antica tenuta.La gara femminile è stata vinta dalla trentacinquenne Marie France Zaccheo (Atletica Amatori Corato), che ha coronato i festeggiamenti del proprio compleanno con questa vittoria, l'atleta è nata il 2 febbraio, mentre la gara maschile è stata vinta dal trentaduenne Rodolfo Guastamacchia (Atleticamente), sempre ospite gradito della città di Trani, dove ha vinto una delle sue quattro maratone, la Federico II Martahon" nel 2010, atleta che ha un personale di 2h26' sulla distanza della maratona.Di seguito i vincitori delle singole categorie:- SM Giuseppe DEDONATO (Atletica Sprint Barletta);- SF Mariantonietta DE TOMMASO (Amatori Turi);- SM35 Michele UVA (Free Runners Molfetta);- SF35 Roberta DALBA (Barletta Sportiva);- SM40 Cataldo TARRICONE (Atletica Amatori Corato);- SF40 Filomena CASALUCE (Nuova Atletica Bitonto);​- SM45 Nicola MUCIACCIA (Atletica Tommaso Assi Trani);- SF45 Nicoletta FERRANTE (Atletica Talsano);- SM50 Domenico CRUDELE (G.S.P. II Regione Aerea Bari);- SF50 Filomena D'ADAMO (Bitonto Runners)- SM55 Nicola BOVE (Atletica Tommaso Assi Trani);- SF55 Annamaria ANTONACCI (Atletica Tommaso Assi Trani);- SM60 Fulvio MARZOCCHI (La Fabbrica di Corsa);- SF60 Rosa PISICCHIO (Atletica Amatori Corato)- SM65 Cosimo PAPAPIETRO (Top Runners Laterza)- SF65 Ornella CROCI (Atletica Tommaso Assi Trani);- SM70 Mauro GIANOSSI (Atletica Tommaso Assi Trani);- SF70 Teresa CICCIARELLI (Maratoneti Andriesi);- SM75 Giuseppe NETTI (Nadir on the road Putignano);- SM80 Pietro CARESSA (Amici Strada del Tesoro)La classifica di società è stata vinta dalla Atletica Tommaso Assi di Trani, che ha terminato la gara con 40 atleti, seguita dall'Atletica Amatori Corato con 39 atleti e terza la Barletta Sportiva con 33 atleti al traguardo.Un'ottima riuscita di una gara organizzata con passione e sacrificio dai soci della Trani Marathon, aiutati dagli amici della "Trani Soccorso" e dai tanti sponsor che credono ogni anno nella manifestazione e contribuiscono alla buona riuscita della stessa.Il ringraziamento va a chi crede nello sport e crede che manifestazioni come quella del "Cross di Trani" possano far crescere la comunità in cui viviamo e possano rendere il mondo migliore.