Anche le aree verdi murgiane di Andria ripulite dalle Associazioni dei cacciatori

Il 21 maggio le sezioni Enalcaccia Matino (LE), Federcaccia Barletta (BAT) e le associazioni dell'ATC della Provincia di Lecce (Pro Loco Supersano, Comune di Calimera) daranno il via all'iniziativa dedicandosi alla pulizia degli ambienti naturali, dei boschi e delle spiagge limitrofe ai comuni di appartenenza.

daranno il via all'iniziativa dedicandosi alla pulizia degli ambienti naturali, dei boschi e delle spiagge limitrofe ai comuni di appartenenza. Nella giornata del 22 maggio, sarà il turno delle associazioni dell'ATC della Provincia di Lecce di Scorrano, Spongano, Specchia , Nociglia, di Federcaccia Andria (BAT) e Barletta che opereranno per la pulizia di boschi e delle aree di caccia vicine alle cittadine interessate dagli eventi.

che opereranno per la pulizia di boschi e delle aree di caccia vicine alle cittadine interessate dagli eventi. Il 27 Maggio le associazioni dell'ATC della Provincia di Lecce del comune di Ruffano si occuperanno della pulizia dei boschi limitrofi alla città, oltre alla villa del parco comunale.

si occuperanno della pulizia dei boschi limitrofi alla città, oltre alla villa del parco comunale. Nella penultima giornata dedicata alla settimana della biodiversità, sabato 28 maggio, le associazioni dell'ATC della Provincia di Lecce del comune di Caprarica e di Corigliano d'Otranto hanno organizzato una giornata di pulizia di una zona verde adiacente alle città nonché la pulizia di boschi e sentieri del vicinato.

hanno organizzato una giornata di pulizia di una zona verde adiacente alle città nonché la pulizia di boschi e sentieri del vicinato. Domenica 29 maggio Federcaccia di Lecce e San Paolo di Civitate (LE) chiuderanno l'iniziativa, occupandosi dei boschi ed i sentieri nei pressi delle due località.

Il 21 maggio 2022 sarà la prima giornata dedicata all'operazione "Paladini del Territorio", un'iniziativa organizzata e sostenuta dain collaborazione con le associazioni venatorie del territorio nazionale.e salvaguardia del territorio in zone colpite dall'inquinamento, che prevederanno la partecipazione ditra cacciatori e cittadini volontari che agiranno secondo i principi che guidano ogni paladino, cioè nel pieno rispetto della natura e della biodiversità.A livello nazionale, l'Operazione Paladini del Territorio coordinata da Fondazione UNA vedrà la realizzazione diTutti i partecipanti interverranno nelle proprie zone di competenza per rispondere alle necessità caratteristiche di ciascun territorio, contribuendo così a ribadire il profondo legame e il rispetto che lega il cacciatore all'ambiente in cui opera e che frequenta durante tutto l'anno.La Fondazione UNA attraverso una nuova filiera ambientale, composta da realtà a volte in contrasto, si impegna nella tutela e nella gestione della natura contribuendo al benessere della comunità. In essa convergono, infatti, realtà ambientaliste, agricole e venatorie, insieme a quelle scientifiche e accademiche, le quali condividendo obiettivi comuni e collaborando intorno a progetti concreti, agiscono sinergicamente verso il fine condiviso di realizzare un contesto territoriale e ambientale sostenibile.Uno dei fondamenti di Fondazione UNA è la tutela della biodiversità attraverso il suo impegno attivo nell'affrontare e cercare soluzioni alle emergenze che ne minacciano l'equilibrio, mediante la realizzazione di attività e progetti mirati.