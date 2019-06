ANAC archivia procedimento su Pugliapromozione

Dopo le ripetute interrogazioni del consigliere Gianni Liviano sull'operato di Pugliapromozione inoltrate anche all'Autorità Nazionale AntiCorruzione, la stessa autorità aveva aperto un procedimento per indagare sull'operato dell'Agenzia Regionale del Turismo. A fronte delle risposte fornite all'ANAC, cosi come al Consigliere Liviano per il Consiglio Regionale, la stessa Autorità Nazionale AntiCorruzione ha comunicato oggi a Pugliapromozione l'archiviazione del fascicolo."Non ho mai avuto dubbi- commenta l'assessore all'Industria Culturale e Turistica, Loredana Capone- sull'operato di Pugliapromozione. Lavoriamo incessantemente per fare crescere il numero dei turisti in Puglia e migliorare l'offerta. Non ho altro da aggiungere."