Amministrative 2020, ad Andria tutti i seggi si sono insediati regolarmente

Seggi regolarmente insediati ad Andria. Le 110 sezioni sono dunque pronte per le elezioni amministrative che si svolgeranno domenica e lunedì per la scelta del futuro Presidente della Regione Puglia del prossimo Sindaco di Andria. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e poi lunedì mattina anche per il voto sul Referendum costituzionale.