Quanto sappiamo di ciò che mangiamo, in terra di Puglia? Come nasce il rapporto tra cibo e tradizione e, soprattutto, come si mantiene integro al tempo del web 3.0? Questo e di tanto altro si è parlato, ieri sera, ad Andria, presso l'Auditorium della Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" con gli autori del libro "Almanacco alimentare di Puglia. Gusti, sapori varietà", scritto con penna sapiente ed appassionata da Nicola Curci giornalista professionista, dirigente Slow Food Puglia e cultore di storia del territorio e da Michele Paglieri veterinario igienista degli alimenti presso l'Asl di Bari nonché gastronomo.«Abbiamo scandagliato ogni angolo remoto della nostra terra, per dare volto e sostanza ai protagonisti della quotidianità alimentare: contadini, allevatori e pescatori, sapori, odori, colori, ricordi – spiegano i due autori – Abbiamo narrato favole di terra e di mare. Abbiamo scritto le storie delle produzioni, generando un almanacco che risarcisca le generazioni presenti e future, perché non si smarriscano, provando al contempo a informare quelle che verranno su tutte le verità che girano sulle tavole di Puglia».In occasione dell'iniziativa editoriale, promossa dal Rotary Club Andria Castelli Svevi e moderata dal giornalista Vittorio Massaro, presidente del Club, è avvenuta la consegna dei Paul Harris Fellow, la più alta ed ambita onorificenza rotariana, da parte della past President Francesca Caterino Ieva ad alcuni soci che si sono particolarmente distinti con la loro professione e con la loro testimonianza, a contribuire al diffondersi delle relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività durante l'Anno Rotariano e alla Sindaca del Comune di Andria, Giovanna Bruno, per il sostegno assicurato al Club.