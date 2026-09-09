In IV commissione il problema dei cinghiali, Vurchio: “Servono risposte concrete ai territori”

Questa mattina, mercoledì 9 settembre, la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Puglia affronterà un tema di particolare interesse per le comunità pugliesi: la gestione della presenza dei cinghiali nei Parchi nazionali del Gargano e dell'Alta Murgia. E' stato invece rinviato - su richiesta dell'assessore allo Sviluppo economico - il punto all'ordine del giorno riguardante le problematiche degli operatori del commercio ambulante su aree pubbliche."Si tratta di questioni diverse – dichiara il consigliere regionale del Pd Giovanni Vurchio, componente e segretario della IV Commissione – ma entrambe richiedono risposte concrete e una programmazione capace di superare la gestione delle emergenze"."Sul tema dei cinghiali, - argomenta Vurchio - l'obiettivo sarà verificare quali interventi di contenimento siano stati realizzati, quali risultati abbiano prodotto e quali ulteriori azioni siano necessarie per tutelare agricoltura, ambiente e sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione anche alla prevenzione sanitaria.Dobbiamo partire dai dati: consistenza della popolazione, danni alle colture, incidenti stradali e risultati degli interventi.Solo così possiamo costruire una strategia efficace, coordinata e verificabile".Per quanto riguarda gli ambulanti, la Commissione dovrà tornare a occuparsi delle difficoltà della categoria e delle nuove regole relative alle concessioni dei posteggi."Dobbiamo garantire regole chiare e omogenee, - afferma Vurchio - sostenere le piccole imprese e accompagnare i Comuni in questa fase. Ma dobbiamo anche guardare al futuro dei nostri mercati, investendo sulla loro riqualificazione, sicurezza, accessibilità e capacità di attrarre cittadini e consumatori"."Il compito della Commissione – conclude il consigliere – non deve essere soltanto ascoltare le criticità, ma trasformarle in impegni, soluzioni e risultati verificabili nel tempo".