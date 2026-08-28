Giovanni Vurchio
Giovanni Vurchio
Politica

Assegno unico, Vurchio (Pd): “Più soldi alle famiglie, più ossigeno all’economia dei nostri territori”

La nota del consigliere regionale Giovanni Vurchio

Andria - venerdì 28 agosto 2026 3.26 Comunicato Stampa
I dati dell'INPS sull'Assegno Unico e Universale confermano l'importanza di una misura che oggi ha un valore non soltanto sociale, ma anche economico.
Nel primo semestre 2026 sono stati erogati in Italia 9,9 miliardi di euro alle famiglie. In Puglia sono stati raggiunti 658.712 figli, con un importo medio di 186 euro per figlio, in aumento rispetto ai 181 euro dello stesso periodo del 2025 e superiore alla media nazionale di 175 euro.
"In una fase in cui il potere d'acquisto delle famiglie si è fortemente ridotto – dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio – queste risorse rappresentano un aiuto concreto. Oggi anche qualche decina di euro in più può fare la differenza nel bilancio di una famiglia, soprattutto quando ci sono figli".
Ma l'effetto non riguarda soltanto le famiglie.
"Quei soldi vengono spesi per acquistare beni e servizi: alimentazione, abbigliamento, scuola, sport, attività educative. Significa che una parte delle risorse torna a circolare nei nostri territori, sostenendo negozi, professionisti, imprese e servizi. Per questo l'Assegno Unico è anche una misura che contribuisce a sostenere l'economia reale".
Un effetto che interessa direttamente anche la BAT e Andria, dove il commercio e le piccole attività rappresentano una parte importante dell'economia locale.
C'è però un dato che richiede attenzione: nel primo semestre 2026 le nuove domande presentate in Puglia sono diminuite del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i figli interessati dalle nuove domande sono diminuiti del 9,3%.
"Dobbiamo capire perché diminuiscono le nuove domande. È possibile che alcune famiglie non conoscano pienamente i propri diritti o incontrino difficoltà nell'accesso alla misura. Se ci sono risorse disponibili, dobbiamo fare in modo che arrivino a tutte le famiglie che ne hanno diritto".
Il consigliere regionale richiama infine la necessità di una politica che tenga insieme dimensione sociale ed economica.
"Difendere le famiglie significa difendere il loro potere d'acquisto. E difendere il potere d'acquisto significa anche sostenere i consumi, il commercio e l'economia delle nostre città.
Per questo dobbiamo considerare le politiche familiari non come una semplice voce di spesa, ma come un investimento sulla tenuta sociale ed economica delle nostre comunità".
  • Comune di Andria
  • regione puglia
  • giovanni vurchio
Cambio al vertice della Gdf di Andria, nuovo comandante Giulia Romanazzi
28 agosto 2026 Cambio al vertice della Gdf di Andria, nuovo comandante Giulia Romanazzi
Tra rifiuti e deiezioni canine, ecco come appaiono i giardinetti di piazza Bersaglieri d'Italia
28 agosto 2026 Tra rifiuti e deiezioni canine, ecco come appaiono i giardinetti di piazza Bersaglieri d'Italia
Altri contenuti a tema
Tra rifiuti e deiezioni canine, ecco come appaiono i giardinetti di piazza Bersaglieri d'Italia Attualità Tra rifiuti e deiezioni canine, ecco come appaiono i giardinetti di piazza Bersaglieri d'Italia Dopo soli pochi mesi dall'apertura del varco sopra la ferrovia, a farla da padrone è la maleducazione e l'inciviltà
Incendi boschivi: finalmente in Puglia due Fire Boss della Protezione civile nazionale   Attualità Incendi boschivi: finalmente in Puglia due Fire Boss della Protezione civile nazionale   Da ieri pomeriggio sono all' aeroporto "Gino Lisa" di Foggia
Avviso pubblico per ricerca di un immobile da condurre in locazione, ubicato in Andria da adibire ad istituto scolastico Attualità Avviso pubblico per ricerca di un immobile da condurre in locazione, ubicato in Andria da adibire ad istituto scolastico La provincia avvia la ricerca di un edificio per ospitare le classi del liceo "Carlo Troya"
Premio “L’Isola che non c’è per la Pace” alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno Attualità Premio “L’Isola che non c’è per la Pace” alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno Tra i premiati anche i bambini di Gaza, ai quali l’associazione ha dedicato l’ottava edizione del Premio
Chiusura liceo “Carlo Troya”, incontro fissato stamane a Trani presso la Presidenza della provincia Attualità Chiusura liceo “Carlo Troya”, incontro fissato stamane a Trani presso la Presidenza della provincia Si parlerà non solo della collocazione degli studenti della scuola superiore ma anche della sicurezza degli altri edifici di competenza della provincia
Sicurezza scolastica ad Andria: La rete dei dirigenti non resta a guardare Attualità Sicurezza scolastica ad Andria: La rete dei dirigenti non resta a guardare La rete C.I.S.A. esprime solidarietà non solo alla comunità del Liceo classico “Carlo Troya” ma anche a quella dello Scientifico “Riccardo Nuzzi”
Andria “Città della Burrata” tra i protagonisti a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026 Attualità Andria “Città della Burrata” tra i protagonisti a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026 I campioni pugliesi della dieta Mediterranea certificati DOP IGP incontrano i Campioni Mediterranei dello Sport
Circolo Giovani Democratici Andria sul "Carlo Troya": «il problema era noto, ora servono risposte» Attualità Circolo Giovani Democratici Andria sul "Carlo Troya": «il problema era noto, ora servono risposte» «Oggi quel silenzio presenta il conto e a pagarlo sono soprattutto le studentesse e gli studenti»
Al via le iscrizioni per un nuovo corso di guardie eco-zoofile
28 agosto 2026 Al via le iscrizioni per un nuovo corso di guardie eco-zoofile
Incendi boschivi: finalmente in Puglia due Fire Boss della Protezione civile nazionale  
28 agosto 2026 Incendi boschivi: finalmente in Puglia due Fire Boss della Protezione civile nazionale  
Palestre scolastiche ad Andria, l'amministrazione incontra i dirigenti
27 agosto 2026 Palestre scolastiche ad Andria, l'amministrazione incontra i dirigenti
Avviso pubblico per ricerca di un immobile da condurre in locazione, ubicato in Andria da adibire ad istituto scolastico
27 agosto 2026 Avviso pubblico per ricerca di un immobile da condurre in locazione, ubicato in Andria da adibire ad istituto scolastico
Premio “L’Isola che non c’è per la Pace” alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno
27 agosto 2026 Premio “L’Isola che non c’è per la Pace” alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno
Anche da Andria per partecipare alla manifestazione con Giorgia Meloni del 4 settembre a Bari
27 agosto 2026 Anche da Andria per partecipare alla manifestazione con Giorgia Meloni del 4 settembre a Bari
Chiusura Troya, la Provincia rassicura i sindacati, OO. SS.: "Al lavoro per bando pubblico per altri edifici "
27 agosto 2026 Chiusura Troya, la Provincia rassicura i sindacati, OO. SS.: "Al lavoro per bando pubblico per altri edifici"
Superbonus, on.Matera (FdI): «Conte ha ipotecato il futuro degli italiani, M5S restituisca la dignità ai contribuenti»
27 agosto 2026 Superbonus, on.Matera (FdI): «Conte ha ipotecato il futuro degli italiani, M5S restituisca la dignità ai contribuenti»
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.