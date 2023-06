Allo stadio "Degli Ulivi" di Andria la Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca

Nell'ambito delle attività complementari e integrative previste dal D.P.R. 567 del 10 ottobre 1996, integrato e modificato dal D.P.R. 156 del 9 aprile 1999, è indetta per il giorno 01 Giugno 2023 la Giornata dell'arte e della creatività studentesca, finalizzata a stimolare gli studenti a esprimere la loro ricchezza espressiva e artistica e a far sì che la scuola e il territorio riconoscano e valorizzino questo potenziale patrimonio.Nel corso della Giornata gli studenti avranno la possibilità di far conoscere la propria espressività attraverso i più diversi linguaggi artistici, mostrando i risultati dei propri lavori, illustrando il proprio percorso artistico e le metodologie utilizzate in un'ottica puramente formativa. La giornata avrà luogo presso la zona antistante lo Stadio degli Ulivi (lato Tribuna) dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e viene organizzata dalla Consulta Provinciale degli Studenti della BAT (CPS BAT) in collaborazione con l'Ufficio III AT di Bari dell'USR Puglia, con il patrocinio del Comune di Andria, dell'Assessore alle Politiche giovanili, dott.ssa Viviana Di Leo, della Provincia di BAT e il supporto della casa Editrice Zanichelli.Disseminati nell'area perimetrale dello Stadio degli Ulivi saranno numerosi i laboratori artistici e culturali e un palco sul quale potranno alternarsi band studentesche che proporranno musica dal vivo e dj set, uno spazio coreutico, uno spazio dedicato alla magia e alla moda, un'area dedicata alla messaggistica in tempo reale, un simpatico e caratteristico laboratorio di prodotti tipici artigianali, un'area dedicata all'arte figurativa e alla scrittura creativa, uno spazio teatrale nel quale potranno esibirsi i gruppi di recitazione di tutte le Scuole Secondarie Superiori della BAT.L'iniziativa è a carattere gratuito ed è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori della provincia BAT.Nel corso della manifestazione il Sindaco e gli assessori comunali, vivranno con gli studenti un momento di riflessione dedicato alla Festa della Repubblica istituzionalmente fissata per il 2 giugno.