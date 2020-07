Allerta precipitazioni, rischio maltempo su Andria

La sezione regionale della Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla sul territorio andriese e quindi per tutta la fascia C (Puglia centrale adriatica) per rischio idrogeologico dovuto a temporali, a partire dalle 8.00 di oggi, venerdì 17 luglio e per le successive 36 ore.Secondo le previsioni meteo, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.