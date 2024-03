All’Università Bocconi si discute del progetto dell’ITS Academy Pu.Ma. di Andria

È concluso con successo il Festival del Management, una due giorni organizzata da SIMA - Società Italiana di Management-, con il focus su "Management e Cultura d'Impresa al servizio della Società", tenutosi il 7 e 8 marzo presso l'Università Bocconi a Milano.Il Festival ha visto la partecipazione di Banche, Aziende, Università ed Enti Pubblici, tutti uniti per discutere e confrontarsi su tematiche di rilevanza nazionale.Importante è stata data alla partecipazione del Sud e in particolare dell'ITS Academy Pu.Ma, una giovane realtà andriese, costituita da 32 soggetti tra istituzioni pubbliche, istituti scolastici superiori, organizzazioni e altri ITS.Il tema principale della discussione è stato "Didattica innovativa e formazione duale in Management", coordinato dal prof. Savino Santovito, docente del Dipartimento di Economia e Finanza all'Università di Bari, con un approccio "out of the box". Durante il dibattito si è parlato dell'esperienza degli ITS Academy in collaborazione con Lidl Italia. Tra i partecipanti alla conversazione figurano Claudio Sinigagliesi (ITS Academy Servizi alle Imprese Lazio), Chiara Pecchio (Recruiting e Employer Branding presso Lidl Italia), Luigi Triggiani (ITS Academy Puglia Marketing & Design e Unioncamere Puglia), Paolo Rizzetti (ITS Academy Machina Lonati, Lombardia), Alessia Bonifazi (Comunicazione e CSR presso Lidl Italia), Valentina Rigoli (AHK Italien) e Umberto Lonardoni (IFOA, Reggio Emilia).I corsi ITS in Europa si basano sul modello formativo di Paesi come Germania e Olanda, dove la formazione teorica è sempre stata integrata con esperienze pratiche sul campo. Questo approccio permette un costante dialogo tra il mondo dell'Istruzione e quello delle imprese, offrendo agli studenti la possibilità di svolgere stage e, in alcuni casi, di essere assunti direttamente.Durante il biennio di specializzazione 2023-2025, l'ITS Academy Pu.Ma, sotto la guida del prof. Savino Santovito, (Presidente della Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design) ha proposto in Puglia corsi di grande rilevanza. Tra questi, il corso in "Assistant Store Manager", in stretta collaborazione con LIDL Italia, mirato allo sviluppo di competenze nel campo delle vendite e il corso in "E-Commerce e Sales Manager", presso la Biblioteca Comunale di Andria, sede operativa del Corso.Il Festival del Management nasce dalla volontà di creare un'occasione di incontro e confronto sui temi del Management rilevanti per la nostra società, garantendo percorsi formativi e interventi di rilievo a livello nazionale e internazionale. Le organizzazioni sono protagoniste in questo contesto, continuando così a promuovere l'innovazione e quindi lo sviluppo del settore.