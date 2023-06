Al via oggi l'esame di maturità: ecco la dieta per affrontare al meglio l'importante prova

I TRUCCHI DELLA DIETA ANTIFLOP PER GLI ESAMI CIBI BOCCIATI CIBI PROMOSSI Patatine in sacchetto Pasta, Riso, Pane, Orzo Piatti con dado da cucina Lattuga, Radicchio Cipolla, Aglio Cioccolato, Cacao Rape, Cavolo Caffè, The Formaggi freschi, Yogurt Curry, Pepe, Paprika Uova bollite Superalcolici Miele in infusi caldi, Latte caldo Salatini Frutta dolce Alimenti in scatola Dolce

L'eccesso di caffè è l'errore alimentare più frequente degli studenti che si preparano ad affrontare l'esame di maturità, perché provoca eccitazione, ansia ed insonnia che fanno perdere concentrazione e serenità mentre la frutta aiuta a rilassarsi e a combattere anche il caldo scoppiato all'improvviso in Puglia in questi giorni dedicati allo studio intenso. È quanto afferma la Coldiretti Puglia, che ha stilato la lista degli alimenti "promossi e bocciati" nella dieta per gli esami di maturità che interessano 37.863 candidati, in calo rispetto al 2022, chiamati domani 21 giugno alla prima prova scritta di italiano comune a tutti gli indirizzi.Un aiuto per vincere la preoccupazione viene dagli alimenti ricchi di sostanze rilassanti come – sottolinea la Coldiretti regionale – pane, pasta o riso, lattuga, radicchio, cipolla, formaggi freschi, yogurt, uova bollite, latte caldo, frutta dolce e infusi al miele che favoriscono il sonno e aiutano l'organismo a rilassarsi per affrontare con la necessaria energia e concentrazione la sfida scolastica.Per affrontare il rush finale da evitare, perché possono provocare insonnia e agitazione, sono oltre al caffè anche patatine in sacchetto, salatini e cioccolata che sono invece spesso presenti tra le scorte di emergenza delle ansiose vigilie. È necessario – consiglia la Coldiretti – cercare di riposare adeguatamente facendo attenzione all'alimentazione, evitando sia il digiuno che gli eccessi, in particolare con cibi pesanti o con sostanze eccitanti. Tra i condimenti out sono da evitare cibi con sodio in eccesso per cui vanno banditi curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche piatti nei quali sia stato utilizzato dado da cucina.Anche gli alimenti in scatola per l'eccesso di sodio e di conservanti sono da tenere lontani. Esistono invece cibi che – evidenzia la Coldiretti – aiutano a rilassarsi per la presenza di un aminoacido, il triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento. La serotonina aumenta con il consumo di alimenti con zuccheri semplici come la frutta dolce di stagione ma effetti positivi nella dieta serale si hanno con legumi, uova bollite, carne, pesce, formaggi freschi.Tra le verdure – ricorda ancora la Coldiretti – al primo posto la lattuga, seguita da cipolla e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno. Bene anche un bicchiere di latte, giusto prima di andare a letto, che oltre a diminuire l'acidità gastrica che può interrompere il sonno, fa entrare in circolo durante la digestione elementi che favoriscono una buona dormita per via di sostanze, presenti anche in formaggi freschi e yogurt, che sono in grado di attenuare insonnia e nervosismo. Infine – conclude la Coldiretti Puglia – un buon dolcetto di incoraggiamento, magari fatto in casa secondo le antiche ricette della nonna, ricco di carboidrati semplici ha una positiva azione antistress, così come infusi e tisane dolcificati con miele che creano un'atmosfera di relax e di piacere che distende la mente e la rende più pronta a rispondere alle sollecitazioni degli esaminatori.Fonte: Elaborazioni Coldiretti