Maturità, si torna sui banchi per la seconda prova anche ad Andria

Dopo la prima prova di italiano, giovedì 22 giugno i 536.008 maturandi (521.015 candidati interni e 14.993 esterni) tornano sui banchi per la seconda prova che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e che sarà proposta dal ministero dell'Istruzione (lo scorso anno era stata predisposta dai singoli istituti):- Latino al Liceo classico,- Matematica al Liceo scientifico,- Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione,- Finanza e Marketing", Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" alcune delle discipline sulle quali gli oltre 500mila si cimenteranno.