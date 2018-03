Al via i lavori del secondo stralcio del quartiere di San Valentino

Riprendono i lavori per il completamento dell'azione di riqualificazione nel quartiere San Valentino di Andria, dopo una fase di sospensioni a cause di problematiche di ordine burocratico.A darne comunicazione è l'assessore alle opere pubbliche, il Dott. Gianluca Grumo che sottolinea "l'importanza di portare a compimento l'opera di risistemazione dei percorsi viari e pedonali, la realizzazione di una rete di fognatura pluviale e della pubblica illuminazione. Una promessa che finalmente si concretizza e che darà modo di migliorare e valorizzare la vita del quartiere".Una rigenerazione del quartiere che rappresenta un primo passo verso l'inclusione di un pezzo della nostra città molto spesso dimenticato, in cui la sensazione di solitudine regna sovrana, come ha evidenziato e denunciato, non molto tempo fa, Don Giuseppe Zingaro, parroco della chiesa di San Riccardo, lamentando il disagio e la sofferenza della comunità anche se al tempo stesso non manca quella voglia di riscatto.Si tratta di cambiare un'idea di fondo ossia il riconoscimento di tali contesti sociali non come dei costi sociali o economici da contenere ma come potenziale risorsa da valorizzare nel suo insieme.Interventi, ha spiegato il nostro Sindaco, Avv. Giorgino, che "miglioreranno sensibilmente l'esecuzione dei lavori previsti per il secondo stralcio e che si concluderanno entro sei mesi. Purtroppo i tempi burocratici sono stati lunghi, poichè i soggetti coinvolti sono stati numerosi, e l'approvazione di recupero urbano da parte della Regione e dell'Arca Puglia, è avvenuta molto tardi, causando un ritardo di circa 9 mesi".