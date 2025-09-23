Al Degli Ulivi un viaggio nel tempo, passione Fidelis Andria

Un percorso visivo a tappe tra gli avvenimenti più iconici del mondo biancazzurro. Una sorta di "ripetizioni di storia" per i più appassionati, tra coloro che hanno vissuto e sentono ancora oggi lo stesso brivido sulla pelle e i giovani che grazie al passato potranno scoprire le origini della loro passione più grande. A partire dalla Tribuna centrale per poi proseguire anche in altri ambienti all'interno dello stadio Degli Ulivi, il club calcistico andriese ha dato vita a uno spazio dedicato per consentire ai tifosi di rivivere le stesse emozioni ormai lontane, catapultandoli in un vero e proprio viaggio nel tempo.I maxi poster ritraggono alcuni tra i momenti epocali della Fidelis Andria. Da Giuseppe Fuzio premiato per la prima storica promozione in C1 (stagione 1988/89) a Omar Gabriel Batistuta marcato da Roberto Ripa durante il match Fidelis Andria - Fiorentina (stagione 1993/94). Dal gol salvezza di Vittorio Insaguine nella partita Fidelis Andria – Reggiana (stagione 1992/93) ai festeggiamenti per la promozione in Serie B al termine di Fidelis Andria – Trapani (stagione 1996/97). E ancora, dal match Fidelis Andria – Juventus (stagione 1996/97) e l'ingresso in campo delle due squadre con in testa i capitani Conte e Cappellacci, alla foto dei capitani Beppe Signori e Renato Olive nella partita di Coppa Italia tra Fidelis Andria e Lazio (stagione 1997/98). Sono tutti scatti memorabili di una storia senza fine."Vi aspettiamo al Degli Ulivi per iniziare il vostro viaggio dei ricordi", fanno sapere dalla società.