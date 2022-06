Nel chiostro di San Francesco, oggi giovedì 16 giugno, alle ore 18,30 la sezione A.N.P.I. "Donne della Resistenza" di Andria presenta l'antologia "La Poesia delle donne in Puglia", curatore della raccolta e relatore Daniele Giancane, poeta e direttore della rivista "La Vallisa" di Bari, alla presenza di alcune poetesse dell'antologia.Le 11 poetesse presenti nella raccolta hanno pubblicato diversi testi poetici e alcune di loro sono anche tradotte in varie lingue.«La nostra Sezione intitolata alle "Donne della Resistenza" è impegnata nel far venire alla luce l'impegno del mondo femminile per il progresso della società civile.Non esistono ancora oggi pubblicazioni del genere, pur essendo la presenza di poetesse in Puglia rilevante.È un panorama da analizzare e diffondere. Ci si è posti l'obiettivo di colmare questo vuoto», rileva Maurizio De Giglio, organizzatore dell'evento.L'incontro prevederà un intervento di due attori baresi.