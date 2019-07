Agricoltura: per il dopo Di Gioia si fanno i primi nomi dei possibili assessori, tra questi spunta Sabino Zinni

Il Presidente Emiliano potrebbe chiudere nel volgere di pochi giorni la partita lasciata aperta dalle dimissioni dell'assessore all'Agricoltura Leonardo Di Gioia.Mentre per domani 4 luglio alle ore 11.30 l 'ex delegato alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, terrà nella Sala stampa del Consiglio della Regione Puglia, in via Gentile 52, 1° piano ala Est, una conferenza stampa, in cui spiegherà le motivazioni del suo (nuovo) abbandono della delega all'agricoltura, si stringono i tempi per la nomina del suo successore.Dal palazzo della Presidenza della Giunta regionale, a poche centinaia di metri da quello dell'agricoltura, non ci sono indiscrezioni ma sul versante dei soliti rumors dei beni informati circolano alcuni nomi su cui adesso Michele Emiliano dovrà sciogliere le sue riserve: oltre al consigliere regionale Francesco Paolo Campo del Pd, proveniente anch'egli dalla Capitanata, un nome che sta circolando è quello del capogruppo regionale della lista "Emiliano Sindaco di Puglia, l'andriese Sabino Zinni, già in pectore di diventare assessore dopo le dimissioni di Filippo Caracciolo all'Ambiente e adesso nuovamente tra i papabili a ricoprire un importante incarico nell'esecutivo regionale.