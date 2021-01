Agricoltura e Psr, Ventola: "Con Pentassuglia speriamo di chiudere con il passato"

"Non avevamo detto il falso quando nel corso di tutto il 2020, assessore, abbiamo cercato di attirare l'attenzione sulla lentezza con la quale la Regione Puglia spendeva gli aiuti europei all'Agricoltura, con il rischio di perderli per sempre: stiamo parlando di oltre 95 milioni, non di pochi spiccioli, cos? come ha ammesso il nuovo assessore,. Una relazione la sua che ci è apparsa franca, senza infingimenti o volontà di nascondere verità che sono sotto gli occhi di tutti. Il commento è del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, a margine dell'audizione dell'assessore in Commissione Agricoltura, Donato Pentassuglia."Pentassuglia ha teso la mano per una reale collaborazione nell'interesse del mondo agricolo, chiamando in causa anche gli europarlamentari pugliesi per l'importante ruolo che possono svolgere a Bruxelles, dove lui stesso ha dichiarato di essersi già rivolto il 4 gennaio scorso per ottenere la deroga. Un appello che non solo non cade nel vuoto qui in Regione, ma che vede anche on., nella qualità di co-presidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d'Italia, già impegnato quest'anno, come lo scorso anno, per non perdere neppure un centesimo. Quella di oggi ci è apparsa, quindi, un buon inizio o sicuramente un voltar pagine rispetto al passato convinti come siamo che chiunque potrà fare meglio di Emiliano!"L'audizione di Pentassuglia si è svolta nell'aula consiliare del Palazzo della Regione Puglia, si è trattato della prima riunione della Commissione Sviluppo economico, Agricoltura e Turismo, convocata dal presidente. All'ordine del giorno, il tema, per discutere delle novità che riguardano il Programma di sviluppo rurale in Puglia, con lo sblocco di misure importanti per la crescita del territorio. L'assessore all'Agricoltura,, ha risposto ai quesiti della Commissione sullo sblocco delle misure 4.1.a e 6.1, che riguardano rispettivamente gli investimenti materiali e immateriali sostenuti dalle imprese operanti nel settore agroalimentare, con risorse economiche pari a 11.500.000 euro, e i nuovi insediamenti. Di quest'ultima misura, la 6.1, è stata pubblicata la graduatoria con oltre mille giovani agricoltori ammessi. La Regione Puglia sta già provvedendo a inviare loro le pec, cui sono chiamati a rispondere. Si attende a breve la pubblicazione della graduatoria relativa alla misura 4.1.a. Entrambe le graduatorie erano finora rimaste in sospeso, a causa di contenziosi che ne avevano tardato la pubblicazione, con notevoli rallentamenti aggravati dalle difficoltà legate all'emergenza sanitaria. Presente in aula la dirigente dell'Autorità di gestione,, che ha illustrato i dati di cui si articola il P.S.R., la cui dotazione finanziaria è pari a 1.616.000 di euro, dei quali ad oggi è stato impegnato il 98%.