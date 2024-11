Ad Andria un finanziamento per riqualificare l'isola ecologica di via Stazio

Powered by

Andria è tra i cinque comuni ammessi al finanziamento previsto dalla Regione Puglia con PR PUGLIA 2021-2027 ASSE II - Azione 2.10 - "Interventi per la gestione dei rifiuti urbani", finalizzato alla riqualificazione del Centro Comunale di Raccolta di via Stazio. Andria otterrà 380mila euro per i progettati lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento e messa a norma del CCR. La sua proposta , infatti, di riqualificazione è risultata idonea insieme a sole altre quattro proposte rivenienti dalle città di Trani, Candela, Surbo e Tuglie.

Con la Delibera n. 39 del 29.02.2024 la Giunta Comunale di Andria aveva messo nero su bianco la necessità di un intervento sull'isola ecologica preso atto dello stato di necessità di interventi di adeguamento del CCR di via Stazio, a quasi vent'anni dalla sua ultimazione e che per l'occasione era necessario individuare finanziamenti congrui per farvi fronte. L'assessore alla Qualità della Vita, insieme all'Ufficio Ambiente ha reperito l'Avviso Regionale ed ora giunge la buona notizia.



La relazione tecnica del progetto da realizzare, individuate le criticità dell'impianto, prevede in particolare questi interventi: realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche e sostituzione dell'impianto idrico antincendio; ripristino dello stato manutentivo del piazzale, con rifacimento della pavimentazione; allestimento stalli auto per utenti diversamente abili, con relativa segnaletica.

Al fine invece di migliorare la fruizione generale del CCR, è prevista la realizzazione ed installazione di apposita cartellonistica esplicativa riportante le informazioni relative al regolamento del Centro, oltre a cartelli puntuali da posizionarsi in prossimità dei dispositivi di conferimento dei rifiuti; sistemazione area parcheggio e area verde nella parte esterna prospiciente il CCR. Sono previsti anche interventi per dotare l'impianto di forniture specialistiche del centro, con un sistema di pesatura informatica e identificazione dell'utente.



Ricordiamo che, inoltre, è in corso di allestimento la nuova isola ecologica in via Canosa, che sarà operativa a partire dal mese di gennaio 2025.