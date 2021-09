Ad Andria la prima dose del vaccino somministrata al 71% dei giovani

Sono 5.525.485 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino all'8 settembre in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.00 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 88.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.263.478.Su 34343 cittadini della provincia Bat di età compresa tra i 12 e i 19 anni in 24.577 (pari al 72 per cento) hanno già ricevuto la prima dose di vaccino mentre in 9862 (pari al 29 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale. In 9766 non si sono ancora sottoposti a vaccino: per loro resta attiva in tutti gli hub della Asl la possibilità di effettuare la vaccinazione a sportello senza prenotazione. Dalla analisi dei dati per città emerge che ad Andria la prima dose del vaccino è stata già somministrata al 71 per cento dei giovani, a Barletta al 70 per cento, a Bisceglie al 78 per cento, a Canosa al 68 per cento, a Margherita al 73 per cento, a Minervino al 74 per cento, a San Ferdinando al 69 per cento, a Spinazzola al 77 per cento, a Trani al 72 per cento, a Trinitapoli al 62 per cento.