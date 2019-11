Ad Andria l'incontro pubblico "RET: Fatti e Misfatti" con l'Associazione Urban Center

È programmato per venerdì 8 novembre alle ore 18, nella Sala Convegni "P. Attimonelli" in Corso Cavour, 194, l'incontro pubblico sul Regolamento Edilizio comunale "RET: Fatti e Misfatti".Organizzato dall'Associazione Urban Center di Andria, il convegno-dibattito è aperto a tutta la cittadinanza con l'obiettivo di illustrare un atto che avrebbe dovuto mirare alla semplificazione e alla unificazione dei procedimenti in materia di edilizia. Invece, durante gli incontri sul RET si è registrata un frattura, per certi versi inspiegabile, tra gli Uffici Comunali e i professionisti aderenti al Tavolo Tecnico.È stato approvato nei fatti, un Regolamento che rischia di vanificare il lavoro di concertazione avviato quasi due anni fa, tra Professionisti, Regione Puglia, l'allora Commissione Consiliare Urbanistica e gli Uffici comunali.L'incontro pubblico servirà a chiarire le questioni in campo ed avanzare le opportune osservazioni.A Nino Marmo sono affidate l'introduzione e le conclusioni dell'incontro, mentre l'ing. Nicola Pirronti illustrerà il lungo lavoro condotto dal Tavolo Tecnico, in rappresentanza dei liberi professionisti indipendenti.Nel corso del convegno è previsto un pubblico dibattito al termine del quale sarà possibile stendere un documento con le osservazioni scaturite da indirizzare agli Organismi Comunale e Regionali.