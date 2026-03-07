Andria contro la violenza sulle donne
Andria contro la violenza sulle donne
Vita di città

Ad Andria il ricordo dell'eccidio di Luisa e Carolina si carica di attualità contro i femminicidi

Commemorazione nella pizzetta dedicata alle sorelle Porro e poi omaggio in piazza Municipio

Andria - sabato 7 marzo 2026 13.36
Oggi 7 marzo la commemorazione dell'80esimo anniversario dell'eccidio delle Sorelle Porro.

Due i momenti istituzionali celebrati oggi: in piazza Luisa e Carolina Porro la deposizione di fiori ai piedi dell'albero posizionato in piazza, e poi una corona alla stele apposta in piazza Umberto sulla facciata di Palazzo Porro. Agli studenti dell'istituto Lotti Umberto I il compito di leggere atti storici del tempo.

Presenti sindaco Giovanna Bruno, la Giunta comunale, i consiglieri comunali, il Consigliere Regionale Giovanni Vurchio, e la famiglia Porro rappresentata dal nipote dott. Vincenzo Porro. Le parole del Sindaco Bruno che racchiudono il senso di questa giornata: "Da qualche anno facciamo memoria collettiva in questa giornata. Andria aveva perso questa sua pagina di storia".

Solo nel ricordo di qualche nonno echeggia il nome delle sorelle Porro.
Era il 1946. Il 7 marzo. Una folla inferocita si scaglia contro Palazzo Porro, in piazza Umberto, di fronte al Comune. In nome della fame, delle lotte di classe e dello scontro tra fascisti e antifascisti, nell'Italia del dopoguerra, due innocenti donne, Luisa e Carolina, vengono prese e portate via dalla loro casa, trascinate per capelli per le strade della Città, lasciate senza vita per terra; violate ulteriormente da schiaffi, sputi e da ogni sorta di umiliazione umana.


Accadeva 80 anni fa. Sono state definite "martiri". Le martiri andriesi.


"Avevano altre due sorelle e un fratello, che scamparono a questo impeto. C'è una piazza a loro dedicata, tra via Guicciardini e via Reggio Calabria. Un albero piantato in loro ricordo. Tanti andriesi non lo sanno, meno che mai i più giovani. Ed è proprio con i ragazzi, di anno in anno, che facciamo storia e memoria. Oggi sono stati gli alunni dell'istituto Lotti ad accompagnarci. Con loro abbiamo ripercorso quanto accaduto, visitato i luoghi teatro della violenza; abbiamo deposto fiori e poi affisso il manifesto a Palazzo di Città: "Mai più bandiera bianca"", fanno sapere da Palazzo di città.


"Con l'assessora al futuro Viviana di Leo, Andria ha aderito all"iniziativa nazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non solo il 25 novembre. Domani non è la 'festa' della donna. È la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Inizia da oggi, nel ricordo dell'eccidio delle sorelle Porro, la nostra anteprima del Festival della Legalità 2026. Crediamo nel valore della storia e dei suoi insegnamenti. La violenza, purtroppo, è sempre attuale e dobbiamo essere antidoto, attraverso la cultura e la responsabilità. Per una Città sempre più consapevole e matura".
IMG WAIMG WAIMG WAIMG WA
  • Eccidio sorelle Porro
Vittime del dovere, per le famiglie l'omaggio in Questura ad Andria "
7 marzo 2026 Vittime del dovere, per le famiglie l'omaggio in Questura ad Andria"
Referendum, on. Matera (FdI): "Un sì convinto per riformare la giustizia "
7 marzo 2026 Referendum, on. Matera (FdI): "Un sì convinto per riformare la giustizia"
Altri contenuti a tema
Commemorazione eccidio delle Sorelle Porro e la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud” Commemorazione eccidio delle Sorelle Porro e la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud” Le anteprime del Festival della Legalità 2026
8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Gli eventi in città Attualità 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna. Gli eventi in città Lunedì 10 marzo ore 11 all’auditorium “G. Colasanto”, l’approfondimento su una Testimone di Legalità di Puglia: “Renata Fonte: Il coraggio di scegliere”
Eccidio Sorelle Porro: le iniziative dell’Amministrazione Comunale Attualità Eccidio Sorelle Porro: le iniziative dell’Amministrazione Comunale Il 7 marzo ricorre il 79esimo anniversario della tragedia che ha macchiato per sempre la storia della città di Andria
Sindaco Bruno ricorda l'eccidio delle Sorelle Porro Attualità Sindaco Bruno ricorda l'eccidio delle Sorelle Porro “Il 7 marzo facciamo memoria della follia umana"
Il Palazzo d’Occidente, il teatro come mezzo per meditare su una storia vera di cieca violenza accaduta ad Andria Eventi e cultura Il Palazzo d’Occidente, il teatro come mezzo per meditare su una storia vera di cieca violenza accaduta ad Andria Rivisitazione teatrale, con la regia di Antonio Memeo e testo di Michele Santeramo, della storia di Carolina e Luisa Porro, trucidate nel 1946
Torna in scena, venerdì 18 agosto, l’eccidio spietato delle sorelle Porro Territorio Torna in scena, venerdì 18 agosto, l’eccidio spietato delle sorelle Porro Rievoca la storia di Carolina e Luisa Porro, trucidate dalla folla nel 1946 ad Andria
La storia delle sorelle Porro di Andria in un'opera teatrale di Antonio Memeo Eventi e cultura La storia delle sorelle Porro di Andria in un'opera teatrale di Antonio Memeo Il racconto di una delle pagine più buie della nostra città a Trani, a Palazzo Beltrani
“Il Palazzo d’Occidente”: ad Andria in scena la rappresentazione sull'eccidio delle sorelle Porro Teatro “Il Palazzo d’Occidente”: ad Andria in scena la rappresentazione sull'eccidio delle sorelle Porro Mercoledì 26 aprile l'evento presso l’Auditorium Mons. Di Donna, in via Aurelio Saliceti
Ammodernamento dentro, rifiuti abbandonati fuori. Il paradosso di via Stazio
7 marzo 2026 Ammodernamento dentro, rifiuti abbandonati fuori. Il paradosso di via Stazio
"Intorno ai Giocattoli ": un pomeriggio per tornare bambini al Mu.Giò di Andria
7 marzo 2026 "Intorno ai Giocattoli": un pomeriggio per tornare bambini al Mu.Giò di Andria
Invito al Comune: "La città può trasformarsi ripartendo dalle aree produttive "
7 marzo 2026 Invito al Comune: "La città può trasformarsi ripartendo dalle aree produttive"
Servizio civile presso la Caritas, opportunità per i giovani: prevista indennità mensile
7 marzo 2026 Servizio civile presso la Caritas, opportunità per i giovani: prevista indennità mensile
Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni
7 marzo 2026 Iran, Coldiretti Puglia: prezzi gasolio alle stelle nei campi, ben +30 cent/litro in 3 giorni
Prezzo dei carburanti: scattano i controlli delle Fiamme gialle
7 marzo 2026 Prezzo dei carburanti: scattano i controlli delle Fiamme gialle
Commemorazione eccidio delle Sorelle Porro e la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”
6 marzo 2026 Commemorazione eccidio delle Sorelle Porro e la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud”
Sanità, abbattimento delle liste d’attesa: domenica mattina mammografie alla Radiologia dell’ospedale di Andria
6 marzo 2026 Sanità, abbattimento delle liste d’attesa: domenica mattina mammografie alla Radiologia dell’ospedale di Andria
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.