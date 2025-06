Ad Andria il Raduno regionale dei Bersaglieri, in programma domenica 15 giugno

La città di Andria ospiterà domenica 15 Giugno 2025 il Raduno Regionale dei Bersaglieri, che sarà dedicato ai Caduti della prima guerra mondiale in occasione del 110° anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia. Ad organizzarlo è la sezione di Andria dell'Associazione Nazionale Bersaglieri.Il suo presidente Cavalier Bersagliere Nunzio Cafagna ricorda che «il 24 Maggio 1915 l'esercito marciava verso i confini contro l'Impero Austro-Ungarico ignaro del grande costo che avrebbe pagato in termini di vite umane e di feriti invalidi e mutilati. Con questo raduno vogliamo ricordare anche i tantissimi figli della Puglia che morirono con onore sui campi di battaglia nei reggimenti dei bersaglieri».Al raduno giungeranno delegazioni da diverse sezioni della Puglia: tra le altre anche San Ferdinando, Canosa di Puglia, Barletta, Giovinazzo, Bari, Altamura, Turi, Valenzano, Toritto, Taranto, Crispiano, Cavallino, Lecce, Bovino, e Foggia.Insieme al Sindaco di Andria Giovanna Bruno saranno presenti Autorità Civili e Militari, il Presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il Gen. Giuseppenicola Tota, il presidente regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il Gen. Antonio Raffaele. Sarà presente anche la Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura con il Lgt. Giovanni Carrozzo e la Fanfara dell'A.N.B. della sezione di Terlizzi.«Questo raduno vuole celebrare anche il 189esimo anniversario della fondazione del Corpo dei Bersaglieri, che nacque il 18 giugno 1836 – spiega il presidente prov. Bat dell'ANB, Antonio Lomuscio - E' un'occasione questa per rilanciare i valori di patria, libertà e del diritto dei popoli ad autodeterminarsi a cui noi Bersaglieri di Pace siamo votati, ma anche per ricordare il senso di lealtà, dovere e spirito di sacrificio che sono alla base del nostro servizio».Questo il programma: ammassamento in Piazza dei Bersaglieri alle ore 9,30 per la deposizione dei fiori; alle ore 10,15 in Parco IV Novembre ONORE AI CADUTI con la deposizione della corona d'alloro, con Inno nazionale e allocuzioni celebrative. Alle 10.45 è in programma, invece, il corteo per le vie del centro: C.so Cavour, Viale Crispi, Via R. Margherita, Piazza Imbriani, Via De Gasperi, C.so Cavour, Viale Roma, Piazza Trieste e Trento, Via Napoli, Viale Venezia Giulia, Monumento ai Bersaglieri.Sarà allestito anche un info-point per illustrare l'attività dell'Esercito e del Corpo dei bersaglieri.