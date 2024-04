Ad Andria 30 km di strade già asfaltate e altre da sistemare

Alcuni aggiornamenti sulle manutenzioni stradali. In questi giorni si vedono diversi operai all'opera, negli ultimi giorni sono in atto i lavori su via Bisceglie, su via Verdi e altre strade ancora. Tra quelle completate ci sono invece via Mozart, via Basilicata, via Corsica e via Peucezia.

Ce ne sono tantissime in programma: alcune grazie a fondi interamente comunali e altre grazie agli accordi di rifacimento raggiunti dall'assessore al Quotidiano Mario Loconte con Enel.

"È imminente un ulteriore accordo fatto dall'assessore pure con Italgas: questo significa che lì dove ci sono manomissioni per guasti, allacci o interventi di varia natura, verrà rifatta l'intera sezione stradale e non solo il tratto manomesso. Ad oggi abbiamo già realizzato manutenzioni per 30 km tra strade urbane ed extraurbane", fa sapere la sindaca Giovanna Bruno.



"Con questo ulteriore lotto di interventi, garantiamo rifacimenti organici e programmati, che continueranno costantemente nel tempo. Non come accaduto in passato: anni e anni di inerzia, nonostante le risorse ci fossero! inoltre è in via di completamento il progetto della tangenziale, che approderà presto in giunta e poi a gara per l'individuazione del soggetto esecutore dei lavori", conclude Bruno.