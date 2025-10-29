Andria Bene in Comune
ABC a sostegno di Giovanna Bruno: «Se questo è il livello della destra, allora possiamo stare tranquilli»

La nota del movimento civico dopo l'attacco alla Sindaca

Andria - mercoledì 29 ottobre 2025 17.20 Comunicato Stampa
Una nota a firma del gruppo politico Andria Bene in Comune, in risposta all'attacco dei partiti di centrodestra alla sindaca Giovanna Bruno:

«Non avremmo voluto perdere tempo a scrivere un comunicato di risposta, ma davanti a un attacco così becero e scomposto non possiamo che condannare con forza quanto insinuato nei confronti della Sindaca Giovanna Bruno.
La destra cittadina sceglie ancora una volta la via del fango e della menzogna, nel tentativo disperato di recuperare una credibilità ormai scomparsa.
Nel frattempo, Giovanna è ogni giorno tra la gente, amata e sostenuta da migliaia di cittadini per le strade della nostra città, mentre loro sono ancora costretti a rimanere chiusi nelle loro stanze a scrivere compulsivamente comunicati stampa.
Prima di parlare di "campagna elettorale con soldi pubblici", certa gente dovrebbe avere il buon gusto di ricordare la propria storia recente, fatta di un Comune portato al pre-dissesto e di esponenti politici finiti nelle cronache giudiziarie mentre amministravano Andria.
È bene non dimenticare da dove veniamo e chi ha ridotto questa città in ginocchio.
Oggi, grazie a una guida seria e capace, Andria si sta rialzando, e questo dà evidentemente fastidio a chi ha vissuto per anni solo di clientele e amichettismo.
Questi attacchi, però, non spaventano nessuno.
Anzi, dimostrano quanto Giovanna stia lavorando bene e quanto sia temuta da chi non ha più strumenti a disposizione, se non la calunnia.
Se questo è davvero il livello della destra, allora possiamo dirlo con certezza: il centrosinistra continuerà a governare Andria e la Puglia anche per i prossimi cinque anni».
29 ottobre 2025 Maltrattamenti e violenza di genere, sequestrati beni a commerciante di autovetture
