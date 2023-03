A scuola con la Croce Rossa Italiana di Andria

"Poiché, in un modo o nell'altro, ciascuno nella sua sfera e secondo le sue forze, contribuire in qualche misura a questa buona opera", scriveva nel suo libro Henry Dumant, fondatore della Croce Rossa Italiana.Sì, proprio tutti, nelle forme più semplici e nelle azioni quotidiane. Si sono riscoperti così gli alunni della classi quindi dellacoinvolte nel progetto promosso dalla Croce Rossa di Andria "Il diario della gentilezza" ospitati, lunedì 6 marzo, dagli operatori e dal, che con grande dedizione e pazienza ha accolto gli alunni nella loro sede sociale (in viale dei Comuni di Puglia), illustrando con ricchezza d'animo le modalità d'intervento, gli strumenti di aiuto, le funzioni di un'ambulanza e alcuni elementi di primo soccorso.Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie a, in particolar modo, della, che si è impegnata in prima persona nella realizzazione del progetto "Il diario della gentilezza", fatto di incontri, dialoghi, informazioni e scambi di conversazioni curiose, colorate di gentilezza e passione. Il progetto si è concluso con una maggiore consapevolezza che «Tutti possono.i nostri piccoli fruitori e i loro occhi meravigliati, incuriositi ed emozionati di fronte a momenti di vita tanto dolorosi ma a cui si può dare un senso con la solidarietà e la gratuita presenza. POSSONO, infine, i nostri cuori ringraziare chi dona incondizionatamente al mondo»Questa è la sintesi del progetto che ha emozionato e entusiasmato tutti, grandi e piccini del primo circolo didattico "Oberdan" Andria.