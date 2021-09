A Montegrosso la seconda edizione di “MurgiAutenticA” e “Libri nel Borgo” con Angelo Jannone

Una serata di fine estate dal sapore conviviale, da viversi tra cultura, ruralità, buon cibo e odore di vendemmia. Domenica 19 settembre il Borgo di Montegrosso ospiterà la seconda edizione di "", il premio che viene assegnato a personalità che si sono contraddistinte per l'impegno nella tutela e nello sviluppo murgiano e la prima edizione di "" che parte con la presentazione del libro "" di, ufficiale dell'Arma in congedo e scrittore. A completare il programma c'è anche la proiezione del corto "" die "", ovvero una piccola sagra di eccellenze gastronomiche locali con intrattenimento sotto le stelle. Una sorta di tradizionale happy hour incorniciato in un allestimento rustico e rievocativo dove a trionfare saranno la focaccia andriese e un calice di vino roso rubino abbinati ad altri prodotti tipici locali.La serata si aprirà allecon i saluti di benvenuto di, presidente dell'associazione "",, presidente dellaed, presidente della "". Successivamente sono previsti i saluti istituzionali del, del, della, del, del presidente onorarioe dell'assessore alleSi entrerà poi nel vivo del programma alle orecirca con la presentazione del libro "", scritto dal colonello dei Carabinieri in congedo,, andriese doc, per Intermedia Edizioni. Con l'autore dialogherà il giornalista,, presidente del. Interverranno, magistrato,ed il. È previsto il contributo dele dell'quale voce narrante. «Niente retorica: solo fatti. Con un pizzico di autoironia ed autocritica». Un libro onesto, così lo aveva definito Carlo Vulpio sul Corriere della Sera, recensendo, nel 2012, la prima versione di un'autobiografia che già si presentava come la sceneggiatura di un film. Oggi, ecco una sorta di remake, in una concatenazione di fatti e di eventi che ripercorrono uno spaccato della nostra storia recente, ma con un angolo di osservazione originale. L'antico ed eterno conflitto tra guardie e ladri, tra bene e male, tra giustizia e malaffare. Il colonnello Jannone da ufficiale dei Carabinieri, con Giovanni Falcone, si è occupato delle indagini contro il narcotraffico.Alleè prevista la proiezione del proiezione del cortometraggio "", regia del giovanissimo. Seguirà il momento dedicato allache andranno per la sezione senior all'azienda agricola Riccardo e Vincenzo Guglielmi, per la categoria start-up a Giuseppe Zagaria di Platvery e all'azienda agricola di Serena Maria Sellitri per la sezione rosa.Ed ecco pocoche con passione e dedizione si impegneranno a preparare con cura altri ottimi piatti per le degustazioni che insieme al, alla mozzarella di Andria, alla salsiccia affumicata, alle olive, all'olio extravergine di coratina saranno protagonisti dell'insolito happy hour sotto le stelle."Con l'organizzazione di questa serata perseguiamo l'obiettivo di proseguire con il nostro lavoro di valorizzazione del Borgo di Montegrosso e di diffusione della sua bellezza e grande ospitalità. Ringraziamo tutti per il grande contributo e l'entusiasmo che stanno dimostrando per la riuscita della iniziativa, le signore che si sono offerte di aiutarci nella degustazione che è resa possibile grazie al sostegno delle aziende che hanno creduto nella nostra idea", dichiarano gli organizzatori, presidente dell'associazione "",, presidente dellaed, presidente della "".