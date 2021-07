A Castel del Monte "Suoni di pace" con Ruggiero Inchingolo Quartet

Un odissea mediterranea immaginaria in compagnia di Saulo di Tarso dove i canti siciliani della tonnara si infrangono con i colori della musica klezmer ebraica mentre i suoni del tarantismo pugliese si confrontano con i ritmi della dabka palestinese.allepresso la, nell'ambito della terza edizioneorganizzata dalla Parrocchia San Luigi attraverso il, si esibirà il gruppocomposto daUno spettacolo nuovo e avvincente, scritto da Ruggiero e ispirato dall'Enciclica, filo conduttore di questa edizione. Il pubblico compirà una sorta dievocativo lungo il Mar Mediterraneo menzionando(San Paolo) e le terre da lui esplorate per diffondere il Vangelo di Cristo.Con gli strumenti del gruppo:, il pubblico avrà l'impressione di viaggiare tra i deserti del, tra i fuochi dei campi, tra le nebbiee poi ancora per la, i, ma con il fulcro catalizzatore nellaIndagata dalladi Bristol (UK), rivista leader dinel mondo, la musica dirappresenta il punto di svolta del linguaggio musicale di tradizione popolare pugliese.Primo a introdurre l'(liuto arabo) con incursioni in altri generi. Le sue innovazioni, le variazioni violinistiche sulle strofe di(il protettore dei tarantati del Salento), i suoi evolutivi fraseggi hanno fatto il giro del mondo, esercitando una notevole influenza sulle nuove generazioni di musicisti.Il gruppo alterna brani della tradizione popolare del, rivisitati secondo una corale sensibilità contemporanea, accanto a brani di nuova composizione scritti da Ruggiero. Le sue musiche nascono dall' incontro della tradizione pugliese con le sonorità di altre civiltà.verso un mondo di pace, Ruggiero riflette sul valore della cultura, in particolare quella musicale, uno strumento efficace che potrebbe opporsi al frastuono della guerra. In questa direzione la musica diventa unin grado di accomunare i popoli in un'unica razza, quellaNumerosi i concerti europei e le collaborazioni instaurate da Ruggiero e dai musicisti del gruppo con importanti artisti. Queste le più importanti:Per info e acquisto biglietti: Cell.331.2491530