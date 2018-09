A Castel del Monte il contest fotografico #CASTELGRAM per le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018 il Polo museale della Puglia aderisce alla ventisettesima edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, coinvolgendo nella manifestazione l'intera rete museale e proponendo un ricco calendario di attività destinate a tutti i tipi di pubblico.Visite guidate ed iniziative speciali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle giornate di sabato e domenica.Aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro sono previste per la sera di sabato 22 settembre.Tema scelto per l'edizione di quest'anno è, al fine di coinvolgere e mettere in rete le più diverse esperienze presenti sul territorio, nella prospettiva di una piena e integrata valorizzazione del patrimonio culturale italiano.Se aluogo simbolo della Puglia federiciana,Al Museo Archeologico Nazionale di Altamura e al Museo Jatta di Ruvo di Puglia si parlerà di reperti, allestimenti ed esposizioni, cosa significa progettare una mostra, quali sono le motivazioni e le procedure di prestito nazionale ed internazionale. Nel complesso di S. Francesco della Scarpa a Bari, sede centrale del Polo museale della Puglia, sabato 22 settembre alle ore 20.30, Gaetano Simone terrà un concerto per violoncello solo con musiche di Johann Sebastian Bach, mentre al Castello svevo si terrà la jam session di Kal dos Santos e l'esibizione del gruppo Toc Toc di Milano, quale evento finale della Arrastao de Yemanjà, corteo musicale e danzante in onore della divinità afro – brasiliana del mare.Per conoscere nel dettaglio la programmazione offerta nelle giornate del 22 e 23 settembre dal Polo museale della Puglia si rimanda alle piattaforme web predisposte per la diffusione degli eventi in ambito nazionale e internazionale, nonché ai riferimenti dei singoli luoghi della cultura:Altamura (BA) – Museo Nazionale Archeologico tel. +39 0803146409Castel del Monte (Andria) tel. +39 0883 569997Bari – Castello Svevo tel. +39 0805213704Bitonto (BA) – Galleria Nazionale della Puglia tel. +39 080099708Canne della Battaglia (BT) – Parco Archeologico e Antiquarium tel. +39 0883 510993Canosa di Puglia (BT) – Palazzo Sinesi tel. +39 0883664716Copertino (LE) – Castello Angioino tel. + 39 0832931612Egnazia (Fasano BR) – Museo e Parco Archeologico tel. +39 0804829056Gioia del Colle (BA) – Museo Nazionale Archeologico tel. +39 0803481305Monte Sannace (BA) – Parco Archeologico tel. +39 0803483052Ruvo di Puglia (BA) – Museo Nazionale Palazzo Jatta tel. +39 0803612848Manfredonia (FG) – Museo Nazionale Archeologico tel. +39 0884587838Siponto (FG) – Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto tel. +39 0884 587838Trani – Castello Svevo tel. +39 0883506603