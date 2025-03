8 marzo, le donne della CGIL lanciano Belle Ciao ad Andria

Un altro 8 marzo che si celebra in una generale condizione di disparità di genere, ancora nel 2025 tanti i gap che non sono stati superati. La Giornata internazionale della donna serve oggi più che mai a ricordare a tutte e a tutti quali e quante forme di discriminazione ci siano ancora e che vedono ancora e sempre le donne vittime. Nella Bat si è costituito il gruppo di donne della Cgil, "Belle Ciao", sulla scorta della piattaforma nazionale per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche a partire dalla loro piena partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese perché "nessun avanzamento culturale, sociale ed economico del Paese possa essere realizzato se non si raggiunge", spiega Rosa Sgaramella, segretaria della Cgil Bat lanciando un'iniziativa che volutamente si terrà in un giorno diverso dall'8 marzo, "perché questi temi devono essere al centro dell'agenda tutto l'anno".

Il progetto "Belle Ciao", e la riflessione successiva sull'impegno costante sul fronte della parità di genere, si terrà ad Andria il prossimo 12 marzo nella sala del consiglio comunale alle ore 16. Dopo i saluti del sindaco Giovanna Bruno, dell'assessore al Futuro Viviana Di Leo e di Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat, introdurrà la segretaria provinciale Rosa Sgaramella. Previsti gli interventi di Clotilde Saponara del Collettivo Arrabbiate; Patrizia Lomuscio, presidente associazione RiscoprirSì; Collettivo Svergognat di CapitalSud; delegate. Conclude l'iniziativa Filomena Principale, segretaria Cgil Puglia. Parteciperà Daniela Baldassarra con il monologo "Lo spazio delle donne".

Nell'occasione la Cgil rilancia la mobilitazione per i referendum del 2025: "Il voto è la nostra rivolta – sostiene Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat. "Votiamo sì per cambiare l'Italia e per difendere il diritto al lavoro e alla cittadinanza, alle urne il 15 giugno senza esitazione. Così come senza tentennamenti aderiamo alla campagna per una legge elettorale regionale che garantisca equa rappresentanza di genere".