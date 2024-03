8 Marzo 2024: ingresso gratuito per le donne nei luoghi della cultura statali

, in occasione della, l'ingresso dellein tutti i luoghi della cultura statali sarà gratuito. E non solo. Nell'ottica di celebrare una giornata dalla valenza simbolica sempre attuale e rilevante, che passi anche attraverso la divulgazione di una cultura attenta alle donne,anche quest'anno offrono un interessantedi eventi.laboratori con dimostrazione sperimentale di tessitura con telaio verticale da parte di un archeologo specializzato. A seguire, visita tematica, incentrata sul mondo femminile e sul ruolo della donna nella società dell'antica Peucezia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.: visita accompagnata a cura del personale del Castello alla scoperta della mostraSarà messa in risalto la figura femminile nelle sue varie sfaccettature, prendendo spunto dalle opere esposte, collezionate dalla Regina Margherita negli anni, a dimostrazione della sua sensibilità verso l'universo femminile.nel corso di visite guidate tematiche a cura del personale del Castello, si ripercorrerà la storia di Isabella d'Aragona e sua figlia Bona Sforza, le due donne che trasformarono il Castello barese in una raffinata dimora principesca.il personale del Museo accompagnerà i visitatori approfondendo il tema dell'organizzazione sociale dei Neanderthal, con particolare attenzione al ruolo delle donne nelle comunità preistoriche.: il percorso di visita sarà incentrato sul mondo femminile in Daunia, dagli ornamenti in bronzo, ambra e pasta vitrea della collezione, alle sculture femminili in pietra calcarea di Monte Saraceno, passando per l'eccezionale corpus iconografico delle stele sipontine, fino alle raffigurazioni sui vasi a figure rosse che mostrano l'evolversi del costume femminile a seguito dei contatti con il mondo ellenico.Per tutti i dettagli è possibile consultare la pagina dedicata: https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2024-giornata-internazionale-della-donna I Inoltre,, sarà possibile partecipare a visite guidate a tema, a cura di, anche sabato 9 e domenica 10 marzo, nei seguenti siti:percorso guidato dal titolo "Donne nell'antichità", passando attraverso il corredo dell'ipogeo Varrese del IV-III secolo a.C. Partenza visite guidate: ogni ora a partire dalle 9.00.percorso guidato dal titolo "Donne nel medioevo: amate, amanti, spose di un Imperatore svevo", alla scoperta della figura della donna nel Medioevo tra le sale del Castello Normanno-Svevo. Partenza visite guidate: ogni ora a partire dalle 8.30.: la visita dal titolo "Sull'altare della dea" si focalizzerà sul ruolo della donna nella società messapica con particolare riguardo a due ruoli cardine, la madre, perno dell'ambiente domestico e la tabara (sacerdotessa), a partire da Demetra, dea dell'agricoltura e Cibele, la grande Madre. Partenza visite guidate: ogni ora e mezza a partire dalle 9.Per maggiori informazioni consultare il sito della DRM alla pagina seguente https://museipuglia.cultura.gov.it/8-marzo-2024-ingresso-gratuito-per-le-donne-nei-luoghi-della-cultura-statali-visite-guidate-e-laboratori-a-tema/