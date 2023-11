25 novembre, lunedì in Regione incontro con tutti i centri antiviolenza

L'aumento di episodi di violenza di genere, culminata qualche giorno fa con l'uccisione brutale di una giovane ragazza, l'ennesima in questi anni, sta mobilitando cittadini, associazioni e istituzioni. Anche la Regione Puglia, attraverso un dibattito svolto nella ultima seduta del Consiglio, ha espresso la volontà di assumere ulteriori provvedimenti e interventi più incisivi per mettere in campo la giusta prevenzione e arrestare questa vera e propria strage che colpisce le donne.Per queste ragioni la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, e l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone hanno convocato un incontro con le responsabili e gli operatori dei centri antiviolenza della Puglia. Una riunione operativa per confrontarsi sul tema al fine di adottare azioni concrete e appropriate e valutare l'ulteriore allargamento della task force già prevista dalla legge.L'incontro si terrà lunedì 27 novembre alle ore 15 nella Sala 32 del Consiglio regionale in via Gentile 52."Questo momento di confronto è necessario. I centri antiviolenza svolgono un lavoro straordinario – afferma la Presidente Capone – la loro voce è indispensabile per tracciare una fotografia della situazione sul nostro territorio e poter intervenire concretamente nelle diverse fasi, in particolar modo nella prevenzione"."Sarà un'occasione importante per approfondire la situazione in Puglia e portare avanti iniziative mirate e adeguate – spiega l'assessora al Welfare, Rosa Barone – Vogliamo costruire una rete che ci permetta di essere più incisivi. La lotta contro la violenza di genere è un tema caro e centrale della nostra agenda politica, che va oltre il 25 novembre".