Zinni (ESP): "Il mio ringraziamento al Vigile del Fuoco Basile ed al lavoro di tutti gli appartenenti al Corpo"

"Ieri ad Andria è crollata una palazzina in pieno centro, fatto che poteva essere una tragedia e che solo per puro caso non lo è stata.Durante i primi soccorsi è rimasto ferito il vigile del fuoco Emanuele Basile, di 41 anni: ha riportato due costole e tre braccetti di vertebre fratturati.Vorrei fare i migliori auguri ad Emanuele di pronta guarigione e insieme ringraziarlo, e con lui tutto il corpo dei Vigili del Fuoco, per il preziosismo lavoro che svolgono.È un lavoro straordinario. E chi fa un lavoro straordinario in cambio di un compenso ordinario, merita tutta la nostra stima".Sono le parole che il consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, Sabino Zinni ha rivolto sulla sua pagina fb.