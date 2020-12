Xylella nella Bat, ItaliaViva alla Regione: "Quali provvedimenti sta varando?"

La xylella nella Bat, dopo la scoperta della presenza del batterio in un vivaio di Canosa di Puglia serpeggia la preoccupazione tra addetti ai lavori e associazioni di categoria. Anche il mondo della politica si mobilita, con il partito di Italia Viva che scrive ai vertici regionali. Ecco di seguito la missiva inviata alla redazione di AndriaViva.«Spett.le presidente Emiliano,Spett.le assessore all'agricoltura, e spettabili signori della Giunta della Regione Puglia.In questi ultimi giorni, apprendiamo da notiziari locali e non, della presenza, sia pur circoscritta, sul territorio della nostra neonata provincia, della presenza del batterio della xylella, che ha praticamente prodotto danni incalcolabili al settore dell'agricoltura regionale. Ora apprendiamo che tale batterio è nel nostro territorio, e dagli amministratori preposti alla soluzione di questi problemi: non una parola, non una idea, Come se il problema xylella nella BAt, non sussista, praticamente non sappiamo nulla di come l'amministrazione regionale intenda affrontare il problema.Il partito Italia Viva, facendo proprie, le richieste e le paure delle associazioni di categoria,Chiede al Governo della Regione:1: Di conoscere quali provvedimenti il governo regionale, si appresta a varare?2: Come intende affrontare la xylella nella BAT??3: Di cambiare approccio con il problema, ovvero, di non affrontare il problema della xylella, come lo si è affrontato all'inizio della sua comparsa, nelle precedenti zone interessate dal problema, poi che, è noto che il metodo adoperato, non ha portato benefici, anzi: ha dato alla xylella più tempo per espandersi;4: Di svegliarsi quanto prima e di sostenere le associazioni di categoria, anche con sostegni economici .Anche se, alle ultime elezioni regionali, Italia Viva, non ha ricevuto la fiducia necessaria per amministrare la regione, o anche per sedere nel parlamento regionale, Italia Viva, sarà vigile sul vostro operato, e affianco del singolo cittadino o delle associazioni di categoria».Il comitato "Democrazia" di Italia Viva, coordinatrice Angela Lasorsa