Vurchio (Pd): "Nessun finanziamento alla Bat per l’edilizia scolastica. Chiederò chiarimenti a Giorgino e Lodispoto"

La sesta provincia Pugliese esclusa dalla misura di finanziamento pubblico da destinare all'edilizia scolastica pubblica. Lo denuncia il segretario cittadino del Partito Democratico Giovanni Vurchio."Stamattina, leggo l'articolo de "La Gazzetta del Mezzogiorno" con il quale l'assessore alla cultura della Regione Puglia, Sebastiano Leo, in collaborazione con la ministra Ascani del Partito Democratico, rende noto che 74 edifici scolastici pubblici pugliesi saranno oggetto d'interventi di edilizia scolastica miranti alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico, all'efficientamento energetico. Dunque, una sommadi euro saranno spesi sul territorio pugliese. Era una notizia che tutti aspettavamo, e per tale ragione, ci congratuliamo con la Regione Puglia.-commenta Giovanni Vurchio Segretario cittadino del Partito Democratico-. Fin qui, tutto bene. Ma,per non aver partecipato al bando. Naturalmente, trattasi di una notizia sconvolgente, se pensiamo che la maggior parte delle scuole presenta uno stato di manutenzione del tutto inadeguato, non hanno il certificato di idoneità statica, di collaudo statico, di agibilità e di prevenzione incendi. Insomma, ancora una volta, la politica dell'ultimo decennio (con un governo di centra–destra) ha dimostrato tutta la sua inefficienza, con pesanti ripercussioni sul futuro delle giovani generazioni -continua Vurchio-. Per tale ragione,chiede chiarimenti su tale questione sia all'attualeex sindaco di Andria.chi non ha vigilato sull'operato amministrativo. Ormai siamo stufi di assistere e sentir parlare solo di corsa all'accaparramento di poltrone per poi, una volta eletti, dimostrarsi incapaci di amministrare non una comunità, ma un condominio. La comunità attente una risposta e, nel contempo, ci attiveremo per comprenderne le ragioni dell'ennesimo disastro politico provinciale", conclude Giovanni Vurchio.