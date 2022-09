Vurchio (Pd): "Alcune precisazioni in merito al voto per le Elezioni politiche del 25 settembre 2022"

Giovanni Vurchio, candidato alla Camera dei Deputati del Parlamento Italiano nella lista del Partito Democratico per la Città di Andria, i Comuni e i Territori delle Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha precisato, in tutti i suoi discorsi pubblici, con associazioni e in sedi politiche istituzionali, nonché negli incontri con privati cittadini, imprenditori, artigiani e commercianti che la destra italiana, ha candidato nella Regione Puglia Salvini e Meloni per togliere voti e soprattutto seggi, da aggiungere e addizionare ai loro partiti Lega e Fratelli d'Italia, nelle rispettive regioni di appartenenza, Lombardia e Lazio.Una, per penalizzare pesantemente la Regione Puglia e per diminuire la rappresentanza politica del Partito Democratico della nostra Regione.La Puglia, le nostre Città, i nostri Comuni e i Borghi nei nostri territori, vanno, con ragionamenti e discorsi politici su temi specifici, ma anche e soprattutto con ilappresentato da, uomini del nostro territorio che si sono impegnati e s'impegneranno per, per la, per l', per l'Istruzione pubblica, nel rispetto dellin tutte le Città, i Comuni e i Borghi, per la realizzazione di risultati generali e concreti.