Volontari in azione con "puliAMO i Quartieri": clean-up ad Andria il 1° dicembre

Prosegue con impegno e concretezza la sensibilizzazione di associazioni e comunità parrocchiali della città di Andria in ottica ambientale. Sono i cittadini stessi a mettersi all'opera con efficaci azioni di pulizia delle strade, che meglio conosciamo con il nome di CLEAN UP: una giornata che si riproporrà domenica 1° dicembre nei quartieri delle parrocchie Madonna di Pompei e S. Giuseppe Artigiano, in collaborazione con l'associazione andriese 3Place. "puliAMO i Quartieri": si intitola così l'iniziativa curata dalle due comunità parrocchiali, che in sinergia con il Punto Pace di Andria "Pax Christi" da alcuni mesi conducono un percorso di studio dell'enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco, incentrata sulla cura della casa comune, cioè il creato.La giornata di clean-up in programma ad Andria si colloca, inoltre, a pochi giorni dall'11^ edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), svoltasi dal 16 al 24 novembre: nove giorni per sensibilizzare con maggiore forza la società sulla corretta riduzione dei rifiuti, sul riutilizzo dei prodotti, sulle strategie di riciclaggio dei materiali e sulle politiche dell'Unione Europea e degli Stati membri; azioni basate sulle famose "3 R": Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.Appuntamento, dunque, domenica 1° dicembre con l'accoglienza e l'iscrizione dei partecipanti alle ore 9.30 in Piazza Murri. Alle ore 10,00 comincerà l'azione di pulizia nei quartieri delle due parrocchie: le strade interessate saranno via Marche e via Boyle (Madonna di Pompei) e via Malpighi (S. Giuseppe Artigiano). Termine del clean-up fissato alle ore 12,00: presso l'oratorio S. Filippo Neri della parrocchia S. Giuseppe Artigiano, ci sarà un aperitivo organizzato dalla bottega di commercio equo e solidale "Filomondo".Si consiglia di indossare scarpe antinfortunistiche, mentre sacchi, guanti, pinze e pettorine saranno distribuite dalle parrocchie. I ragazzi fino a 14 anni devono essere accompagnati dai genitori. La partecipazione è aperta a tutti.