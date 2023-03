Volontari anche da Andria per l’evacuazione di molti residenti in via Canne, a Barletta per una fuga di gas

Volontari della Misericordia anche da Andria al lavoro dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 marzo, con i volontari della Misericordia di Barletta per l'evacuazione di molti residenti in via Canne, una zona centrale della città di Barletta, a causa di una importante fuga di gas. Attivata anche la sala operativa regionale della Federazione di Puglia in supporto alle autorità locali. Volontari #giallociano con modulo Disevac al lavoro per evacuare soprattutto i residenti allettati o non autosufficienti. Sono in corso gli accertamenti tecnici per quanto accaduto questa mattina. Alle ore 15.30 è stata intercettata la perdita di gas e ora saranno effettuate le verifiche strumentali nei pressi della zona interdetta per accertare l'assenza di gas combustibile all'interno degli edifici.Misericordie provenienti in supporto anche da Canosa e Molfetta. Al lavoro assieme alle altre associazioni di volontariato di Protezione Civile.