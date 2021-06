Vicenda Fracchiolla, Lanotte (FI Bat): "Andria Lab deve avere più rispetto delle Istituzioni e delle persone che le rappresentano"

"L'unica risposta chiara ed esaustiva che una buona Amministrazione può offrire alla propria comunità è un provvedimento, un atto concreto e, come nella questione delle gelate 2018, un'erogazione che spetta di diritto e che non deve essere spacciata come un fatto straordinario, che richiede particolari impegni amministrativi".Interviene sulla recente polemica con la Lista Andria Lab, il Coordinatore provinciale di Forza Italia, avv. Marcello Lanotte a sostegno del Capogruppo di Forza Italia al Comune di Andria, avv. Donatella Fracchiola."Per questo non vogliamo seguire sul piano della polemica i rappresentanti di Andria Lab, perché, per ora, le loro parole si stanno rivelando come un vano e malcelato tentativo di mascherare un ritardo o, nella migliore delle ipotesi per loro, nella assenza di interlocuzione autorevole con gli agricoltori del nostro territorio, che fortunatamente hanno inteso rivolgere le loro doglianze alla nostra Capogruppo al Comune di Andria.Ad ogni buon conto, sappiano i novelli censori, annoverabili senza dubbio alcuno nella categoria di coloro che avvelenano la legittima dialettica politica con gratuito livore e strozzano il confronto democratico con la presunzione di essere esclusivi portatori della verità, che la nostra Donatella Fracchiolla è l'interprete di una comunità umana e politica, certamente più copiosa di quella di una lista civica, che bene conosce iter istruttori ed ogni fase endoprocedimentale di un provvedimento amministrativo.Per questo invitiamo le Signore e i Signori che rappresentano Andria Lab ad avere più rispetto delle Istituzioni e delle persone che le rappresentano, soprattutto non descrivendo surrettiziamente la realtà, come fatto per la situazione dell'Ufficio Agricoltura del Comune di Andria che è analoga, non esclusiva come riferiscono, a quella della maggior parte dei Comuni della BAT.Come pure ci verrebbe facile polemizzare politicamente, sol menzionando i disastri collezionati in materia di PSR dalla sinistra regionale a cui Andria Lab è vicina, ma non lo facciamo per rispetto dei cittadini e degli agricoltori che invocano concretezza e non parole al vento o politiche da scarica barile, a cui molti cittadini iniziano a non credere più.Ecco perché, a proposito di teatralità e palcoscenici, comunque augurando ogni più rosea prospettiva futura ad Andria Lab, vogliamo comunicarle che Forza Italia è ormai da decenni passata dalla poesia delle chiacchiere al realismo della prosa, che è in salute e conta, a breve, di ritornare ad essere protagonista della scena politica nazionale e territoriale".