Viaggio tra l'Alta Murgia e il mare: ad Andria l'iniziativa dei Lions Club tra musica e poesia

Arte, poesia e musica per raccontare il fascino della Puglia dal Parco dell'Alta Murgia al mare. Sarà un viaggio tra città e borghi l'evento in programma oggi, domenica 3 aprile 2022 dalle ore 18:00, presso l'Hotel Ottagono di Andria e organizzato daidelle province di Bari e Bat, compresi i sodalizi della città federiciana: Murgia Parco Nazionale, Costanza d'Aragona e Castel del Monte Host. Preziosa anche la collaborazione deidi Andria, Barletta, Trani e Bisceglie assieme asezione di Andria e alledi Corato e Terlizzi. La serata si snoderà come un vero e proprio viaggio storico-culturale nelle città più caratteristiche della nostra regione a cominciare da, porta della Puglia e meta dei crociati, nota per la maestosa Cattedrale di San Nicola; dopo aver toccato alcuni Comuni dell'entroterra tra cuie il monumento per eccellenza del nostro territorio, ovvero, il tour si sposterà alle città marittime partendo dae concludendosi aUn percorso strutturato in modo particolare: per ogni città verranno proiettate le immagini dei luoghi più significativi con l'accompagnamento di una poesia ad opera del poeta e scrittore, autore della silloge "Dal Parco dell'Alta Murgia al mare: città e borghi tra arte, natura e poesia". Dottore informatico e programmatore, con la passione per l'arte e l'astronomia, Franco Leone ha ricevuto diversi premi di letteratura a livello nazionale e internazionale sia a Roma che in città europee quali Bruxelles, Riga, Tallinn, Vilnius, e anche a Jounieh in Libano. Recentemente ha presentato il libro su Caravaggio al Senato della Repubblica Italiana. Ad accompagnare il tour di cultura e poesia ci sarà la musica di, entrambi stelle nascenti in Italia e già noti oltre i confini nazionali. Il primo, fisarmonicista, si è esibito nei cinque continenti in festival e jazz club prestigiosi affiancando musicisti di grande spicco; l'ultimo prestigioso riconoscimento è l'Orpheus Award del 2021 con il disco Terranima, premio della Critica per le migliori produzioni discografiche di fisarmonica. Inoltre ha scritto numerose colonne sonore per i film del regista Gianni Torres. Di Caterino, flautista, vanta numerose partecipazioni a dischi ed eventi musicali al fianco di musicisti già affermati nel jazz; si è già esibito con Vince Abbracciante nel 2019, con il quale ha realizzato un lavoro discografico assieme a Gabriele Mirabassi.Le conclusioni dell'evento saranno affidate all'andriese, Presidente di Zona. La manifestazione gode del patrocinio dele dell'(Unione Nazionale Pro Loco d'Italia).