Verso le regionali, Senso Civico: "In rete diverse esperienze civiche, per proseguire governo del centrosinistra in Puglia"

, l'a(battezzata dallo scorso febbraio) e della quale fanno parte iL'associazione si rivolge alle sensibilità proprie dellaprive ad oggi di riferimenti partitici, ma indispensabili per il rilancio del governo pugliese. Da settembre partirà una campagna di ascolto finalizzata ad avviare il dibattito sul territorio sui principali temi dell'agenda pugliese. Al centro le tematiche dell'ambiente, del lavoro, dello sviluppo del territorio e, soprattutto, del Sud. L'obiettivo è quello di mettere in rete le diverse esperienze civiche del territorio e le migliori energie per continuare l'azione di governo del centrosinistra in Puglia, provando a immaginare il programma di fine mandato e quello della prossima consigliatura.Per quel cheha evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di prendere in carico la geriatricità nella sue varie espressioni che copre da sola l'80% della domanda di salute. Al posto del posto letto ospedaliero andrà considerato, quindi, il p.l. territoriale. In data di oggi è stata depositata, inoltre, la proposta di legge per l'istituzione della figura dello psicologo da affiancare a quella del medico di base, con l'obiettivo di farla approvare dal Consiglio regionale entro la fine dell'anno. In tema di ambiente il presiedente della III commissione haSì, invece,ai processi di innovazione tecnologica che accelerino la transizione verso forma di energia alternativa.Altro tema richiamato quello sull'autonomia differenziata definito "il crinale decisivo". Se il modello previsto dovesse rimanere quello che circola in questi giorni, si consoliderebbe un sistema costituito da un Paese spaccato in due."Confido nella campagna di ascolto –- per arrivare a soluzioni migliori. E' una delle ragioni per le quali ho deciso di ripresentare la candidatura alle prossime elezioni regionali".Infineche ha sottolineato la valenza del percorso intrapreso da Scelta civica dello scorso febbraio , mettendo insieme culture e sensibilità diverse. Un luogo di confronto su idee, temi, azioni nell'ottica di un nuovo modo di raccordarsi e di fare politica.