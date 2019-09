Verso le elezioni comunali, Andria Bene in Comune avvia incontri settimanali

Finita la pausa estiva ecco che la vita politica cittadina inizia a riprendere le sue consuete attività. E' il movimento civico "Andria Bene in Comune", il primo soggetto politico a chiamare a raccolta i cittadini, attraverso un post su fb, in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, quali regionali e comunali."È arrivato il momento di rimboccarci le maniche!Andria ha bisogno di soluzioni immediate e di progettualità in grado di mettere un freno al declino a cui sembra destinata.Noi ci poniamo l'obiettivo di immaginare l'Andria del futuro, ben consapevoli di tutte le difficoltà che ci sono e ci saranno nei prossimi anni.Ambiente, cultura, economia, società: questi sono solo alcuni dei temi che intendiamo affrontare, consapevoli che sia necessario riformulare in maniera costruttiva ed innovativa le risposte che gli Andriesi aspettano da anni.Per fare questo abbiamo bisogno del contributo di tutti i cittadini che credono sia possibili vivere in una Città migliore.Nei prossimi mesi vi aspettiamo tutti i lunedì (dal 9 settembre p.v., n.d.r.), nella nostra sede di Via Settembrini 141 ad Andria, per discutere e dialogare di persona dell'Andria che verrà.Chiunque è il benvenuto.E non dimenticatevi di portare...le idee!"