Verso le comunali, nasce il gruppo consiliare "Per Andria"

Dopo la campagna per le regionali che ha visto l'elezione di Antonio Decaro a Presidente della Regione Puglia e lo straordinario risultato conseguito nella provincia Bat dalla Lista "Per la Puglia", che ha visto l'elezione di Ruggiero Passero a consigliere regionale, anche ad Andria si costituirà nelle prossime ore il gruppo consiliare "Per Andria".Il gruppo sarà composto da tre consiglieri comunali: Maiorano Daniela, che ha conseguito un risultato senza precedenti alle scorse regionali, Montrone Vincenzo e Bartoli Michele."Lavoreremo per il bene della nostra comunità e per promuovere un'azione politica volta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini"."Per Andria" nasce dalla volontà di unire forze e competenze diverse e per affrontare insieme le sfide della nostra città."L'obiettivo del gruppo è quello di creare un ambiente di dialogo e collaborazione, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro della comunità.Parteciperemo attivamente alla prossima campagna elettorale con lista civica "Per Andria - Giovanna Bruno Sindaco", sostenendo con forza la candidatura di Giovanna Bruno per la sua rielezione alla guida della Città, consapevoli di avere al nostro fianco tutto il supporto del Presidente Decaro.Trasparenza e inclusione saranno i tratti che ci contraddistingueranno, affinché tutti i membri della comunità possano contribuire attivamente alla costruzione di un progetto politico condiviso", spiega Daniela Maiorano