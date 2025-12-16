Maiorano: «Dal percorso regionale al progetto comunale: una nuova lista civica PER ANDRIA»

«Si è da poco conclusa l'entusiasmante esperienza della campagna elettorale regionale, con la lista civica PER LA PUGLIA, a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro, accanto all'amico neo consigliere regionale Ruggiero Passero, un percorso fatto di ascolto, confronto e partecipazione, che ha confermato quanto sia forte la richiesta di una politica concreta, vicina alle persone e libera da logiche di partito.I risultati riportati dalla lista in tutta la Regione e l'ampio consenso ottenuto dalla sottoscritta ad Andria e in tutta la BAT sono alla base della mia ferma volontà di dare continuità al progetto, portandolo a livello comunale.La lista "Per Andria" parteciperà alle prossime elezioni amministrative, a sostegno di Giovanna Bruno sindaco, con l'intento di offrire un'alternativa concreta e coinvolgente che rappresenti al meglio le istanze del nostro comune con l'obiettivo di costruire una associazione di persone, aperta e radicata nel territorio, capace di mettere al centro i bisogni reali della comunità e di valorizzare competenze ed energie locali.L'esperienza regionale ha indicato una direzione chiara. Ora è il momento di proseguire questo cammino partendo dalla nostra comunità», conclude la consigliera comunale