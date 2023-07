Vasto incendio sulla ex sp 231 Andria Canosa di Puglia, località Arnieci

Da questa mattina, giovedì 20 luglio, intorno alle ore 10 si è sviluppato un vasto incendio in località Arnieci, in territorio di Andria, contrada situata sulla ex sp 231, Andria Canosa di Puglia. L'incendio avrebbe interessato terreno incolto e sterpaglie.Sul posto sono al lavoro alcune squadre dei Vigili del fuoco -con tre mezzi, tra cui un'autobotte e 8 uomini- del Comando di Barletta. Purtroppo il caldo incessante ed un fastidioso vento secco non facilitano le operazioni di spegnimento.Alle ore 13.40 le operazioni di spegnimento e di bonifica sono state portate a termine. Non si lamentano feriti.