Vaccini, da lunedì in Puglia le prenotazioni per gli over 40

Non è dato sapere molto di più al momento, soprattutto non è chiaro se ci saranno indicazioni sul tipo di vaccino da somministrare alle fasce più giovani della popolazione.

Intanto, sono 1.695.127 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17). È stato somministrato il 96,1% delle dosi consegnate. La Puglia, secondo i dati del Governo nazionale, è così la prima regione per percentuale di somministrazioni sulle dosi consegnate (1.763.955) dalla Struttura commissariale.

Tra oggi e domani sarà vaccinata l'intera popolazione delle Isole Tremiti (Fg), che saranno così covid free.

Da lunedì 17 maggio, in Puglia, partono le prenotazioni per la vaccinazione per gli over 40. A confermarlo l'assessore Lopalco che sottolinea che: «È arrivata una circolare dal commissario, il generale Figliuolo, che apre la possibilità alle regioni». Per cui via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981.