Vaccini anticovid: in poche ore 12.500 prenotazioni della terza dose per la fascia 18-40

Grande spinta sul fronte della somministrazione di vaccini. Il target da raggiungere per la Puglia fino al 6 dicembre è di 26mila vaccini al giorno

Nella giornata di ieri nella Asl Bt sono state somministrate 3497 dosi di vaccino, di queste 2848 sono terze dosi. A questo si aggiunge il lavoro in corso dei medici di medicina generale che hanno già somministrato più di 4mila dosi. Intanto sabato 4 dicembre al Palazzetto dello sport di Barletta si terrà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30 una giornata dedicata al personale scolastico e alle forze dell'ordine: l'accesso è a sportello.Fino alle ore 14.00 di oggi mercoledì 1° dicembre, prima giornata di apertura delle prenotazioni della terza dose per la fascia 18-40, sono stati oltre 12.500 gli appuntamenti fissati per il richiamo vaccinale anticovid.Ricomprendendo anche la fascia di età over40 e le prime dosi, le prenotazioni totali fino alle 14.00 di oggi sono state 29mila.Grande spinta anche sul fronte della somministrazione di vaccini: nella sola giornata di ieri ne sono stati fatti circa 32mila. Il target assegnato dalla struttura commissariale alla Puglia fino al 6 dicembre è di 26mila vaccini al giorno.